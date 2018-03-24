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В Приморье штурмовик Су-25 назван именем Героя России Романа Филипова

24 марта 2018, 13:54  •  59 • В России

Сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка в Приморском крае самолету Су-25СМ присвоили имя Героя России майора Романа Филипова. В этой части летчик проходил службу в течение 10 лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в Сирийскую Арабскую Республику.

По этому случаю на аэродроме состоялся митинг, в котором также приняли участие родители и супруга Романа Филипова.

По случаю события в воинской части, где служил Роман, состоялся митинг. Фото: пресс-служба ВВО

Выступая на митинге отец геройски погибшего летчика, Николай Филипов, поблагодарил авиаторов за память о сыне и выразил надежду на то, что летчики, которые будут летать на именном самолете получат особую мотивацию для образцового выполнения задач.

Символично, что имя Романа Филипова присвоено самолету, с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером Герой России летал в небе Сирии.

После того как завершилась церемония наименования, боевой самолет освятил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Максим.

Напомним, 3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик Роман Филипов успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб. Указом президента России Роману Филипову было присвоено звание Героя России посмертно.

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