В Приморье 17 сентября явка на выборах в Госдуму превысила 12%

Явка в Приморском крае в первый день выборов в Госдуму составила 12,56%, всего проголосовали 181 274 избирателя. Такие цифры привел журналистам 18 сентября на брифинге заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

«За вчерашний день, в течение всего дня у нас общая явка на выборах депутатов Государственной Думы по Приморскому краю составила в абсолютных цифрах — 181 274 избирателя, что составило 12,56%», — рассказал Охотников.

На территории Приморья действуют три одномандатных округа. В 62-м Владивостокском округе проголосовали 60 518 избирателей, что составило 11,75%, в Артемовском 63-м одномандатном избирательном округе свои голоса отдали 62 390 человек (13,23%), в Арсеньевском 64-м одномандатном избирательном округе — 58 366 избирателей (12,77%), подвел предварительные итоги по первому дню голосования Охотников.

Активнее всех в Приморье голосовали жители шести территорий края.

«Здесь ярко выделяется Пограничный район — более 37% проголосовавших избирателей, в Хороле больше 25%, Черниговка — чуть больше 24,5%, Кировский район — более 22%, Яковлевский — более 21%, Дальнереченский муниципальный район — более 21% и Анучино — более 20%», — перечислил замглавы крайизбиркома.

В Приморье работают 1297 участков. Там выбирают депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания, а также ряд региональных парламентариев. В Приморье поучаствовать в выборах могут 1 433 850 избирателей.

По данным Центризбиркома РФ, явка на выборы в Госдуму в целом по России в первый день голосования 17 сентября составила 16,85%. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал показатель высоким.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.