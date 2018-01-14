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В приемные единороссов пришли 200 тыс. человек поставить подписи в поддержку Путина

14 января 2018, 21:24  •  82 • Политика

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Общественные приемные "Единой России" посетили более 200 тыс. человек для того, чтобы поставить подписи в поддержку участия в выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

Открыть несколько сотен общественных приемных в 85 регионах страны партия решила после того, как с такой просьбой к ней обратились активисты и сборщики подписей в поддержу Путина.

"Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", - приводит слова Турчака пресс-служба "Единой России".

Ранее избирательный штаб действующего главы государства уже заявлял, что собрал более 538 тыс. подписей, в то время как в ЦИК кандидат-самовыдвиженец должен предоставить 300 тыс. подписей. Однако, отметил Турчак, это не означает, что сбор подписей должен быть прекращен, поскольку "людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен".

"Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришли более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы", - подчеркнул секретарь генсовета, заверив, что партия и дальше готова и будет оказывать всю необходимую поддержку Владимиру Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.

Сбор подписей за Путина

Действующий президент РФ Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года, в порядке самовыдвижения. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. Их сбор начался 5 января, и, по данным пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, на утро 12 января было собрано уже более полумиллиона подписей. Хотя в Центризбирком кандидат может сдать для проверки не более 315 тыс. подписей, в штабе обещают, что их сбор будет продолжен, чтобы все желающие могли выразить свою поддержку Путину.

"Единая Россия", от которой Путин выдвигался в ходе предыдущих президентских выборов, неоднократно выражала поддержку его участию в кампании. Соответствующее официальное решение было принято на съезде партии в конце декабря 2017 года.

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