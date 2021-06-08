В приднестровском конфликте Кишинёв сидит на двух стульях

Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с представителями посредников (Россия, Украина, ОБСЕ) и наблюдателей (ЕС, США) напомнил, что юридически Молдавия сама отказалась от Приднестровья, а продолжающее со стороны Кишинёва давление на приднестровское государство не способствует нормализации обстановки в регионе.

«…Власти Молдавии создают [Приднестровью] новые проблемы: они организовали банковскую и финансовую блокады, задерживая на границе грузы для Приднестровья и угрожая ограничением свободы передвижения приднестровских граждан»,

– сказал президент ПМР.

На слова спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томаса Майер-Хартинга о необходимости решения конфликта в рамках территориальной целостности Молдавии Красносельский напомнил, что Конституционный суд Молдавии постановил, что Декларация о независимости Молдавии превалирует над молдавской Конституцией.

Декларация о независимости признаёт незаконным создание Молдавской ССР, а раз так, незаконно и присоединение Приднестровья к советской Молдавии. Для Кишинёва это сидение на двух стульях.

Президент Молдавии Майя Санду заявила ранее, что принципиально не будет встречаться с Красносельским и осудила политику двустороннего диалога с Тирасполем. «Я встречаюсь только с теми, кто уважает территориальную целостность Молдавии», – сказала она.

При этом сама Санду к сохранению территориальной целостности Молдавии имеет мало отношения. Будучи гражданкой Румынии, она придерживается курса на румынизацию молдавского общества и постепенное поглощение Молдавии Румынией.

11 июля в Молдавии пройдут внеочередные выборы, на которых политические союзники Санду надеются получить большинство в парламенте.