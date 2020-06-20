В Приднестровье вспоминали Бендерскую трагедию

28 лет назад молдавская армия напала на город Бендеры

В пятницу, 19 июня, в Приднестровье отмечали скорбную дату – День памяти – в этот день в 1992 году Вооружённые силы Молдавии при поддержке авиации напали на город Бендеры, объяснив своё нападение «наведением конституционного порядка».

«Вооружённая агрессия была вероломной и отличалась особой жестокостью: гибли мирные жители, женщины, дети, проводились бесчеловечные пытки, изнасилования, процветало мародёрство. Военные преступления Республики Молдова в Приднестровье были осуждены в 1993 году Международным общественным трибуналом в Москве, мировая общественность увидела истинное лицо политики «наведения конституционного порядка»,

– цитирует обращение главы ПМР Вадима Красносельского к приднестровцам пресс-служба президента ПМР.

Во время нападения на Бендеры в июне 1992 года погибло около 700 приднестровцев, ещё 1300 человек было ранено. Из города бежало более 100 тысяч жителей. После нападения молдавской армии город был разрушен – пострадало почти полторы тысячи домов, среди них – все больницы и школы, 50 городских предприятий также были разрушены.

«Невозможно предать забвению имена сотен убитых и раненых мирных жителей и защитников Приднестровья, невозможно забыть разрушение тысяч домов и объектов городской инфраструктуры. Наша святая обязанность – донести до будущих поколений правду об этой войне, сохранить историческую достоверность фактов»,

– уверен глава Приднестровья.

На мемориале Памяти и скорби в Бендерах прошли торжественные мероприятия с участием президента, командования Оперативной группы российских войск, руководителей органов власти.

А накануне Дня памяти и скорби специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг, подводя итоги встреч с президентами Молдовы и Приднестровья, отметил, что «обе стороны несомненно готовы к продолжению диалога».

«У меня сложилось впечатление, что в предстоящие месяцы есть желание добиться ощутимого прогресса в поиске взаимоприемлемых решений при том, что ранее достигнутые успехи в переговорах необходимо сохранить»,

– сказал Хартинг.

Дипломат отдельно подчеркнул, что во время своего трёхдневного визита ему удалось проанализировать вместе с главами Приднестровья и Молдовы «все нерешённые вопросы пакета «Берлин+» и совместные предложения по новым мерам укрепления доверия между берегами Днестра».

Однако спецпредставитель ООН забывает или не желает вспоминать, то главное, что Тирасполь ждёт от Кишинёва. И это не разблокирование банковских счетов и не пропуск гуманитарных грузов через границу, что, несомненно, имеет огромное значение для Республики.

Тирасполь ждёт от Молдовы оценки «исторического» решения молдавского парламента, этому решению на днях исполнится уже 30 лет.

23 июня 1990 года парламент Молдовы принял декларацию о независимости Молдавии и протокол, которым пакт Молотова-Риббентропа был признан незаконным. Этим протоколом Кишинёв де-юре дал Приднестровью право на независимость. Однако в Кишинёве не хотят ни вспоминать, ни задумываться, ведь тогда придётся взять на себя ответственность за преступления молдавской армии на левом берегу Днестра.

Поэтому сегодня в Молдове о событиях 28-летней давности предпочитают не вспоминать. А опросы говорят о том, что большая часть жителей Молдовы младше 40 лет и вовсе не знают о Бендерской трагедии.