В Приднестровье возвращается население

Впервые население в ПМР выросло за счёт приехавших

В Приднестровской Молдавской Республике демографическая ситуация не сильно отличается от ситуации в соседней Молдове – сокращение населения идёт быстрыми темпами.

Государственная служба статистики ПМР подвела итоги прошедшего года, и итоги эти оказались не менее печальны, чем в Молдове: в 2019 году смертность превышала рождаемость на 87%. В прошлом году каждые 77 минут умирал один житель республики, рождался же новый гражданин ПМР – только каждые 144 минуты, сообщает информационный сайт «Приднестровье».

По итогам года на каждую сотню новорождённых приднестровцев приходится 187 умерших. Статистика достаточно грустная.

По данным последней переписи населения республики, которая прошла в 2015 году, в Приднестровье проживало 475373 человека, из которых 70587 человек временно отсутствовали.

Согласно данным Госстата, за весь 2019 год в республике родилось 3 646 детей, а умерло – 6 810 человек. Если сравнить с предыдущим, 2018 годом, когда родилось 4100 детей, а умерло 6727 человек, можно сделать вывод, что количество смертей остаётся стабильным, зато детей родилось на 11% меньше. Это говорит о том, что идёт естественное сокращение населения республики, другими словами, ПМР просто вымирает.

По мнению заместителя директора Национального института экономических исследований Ольги Гагауз, население ПМР сегодня составляет приблизительно 350 тысяч человек. Вооружившись калькулятором, несложно подсчитать, на сколько лет ещё хватит населения республики, если не принимать никаких мер. В соседней Молдове уже пытаются остановить процесс вымирания страны, создав Национальную комиссию, которая должна найти какой-то выход. Проблема эта не только молдавская или приднестровская – точно также идёт сокращение населения на Украине (ещё и быстрее, с учётом гражданской войны на её территории), да и во всех соседних европейских странах.

Однако не всё так плохо, говорит статистика. В прошлом году, впервые за всё существование ПМР, в республике отмечен миграционный прирост населения, говорится в отчёте Государственной службы статистики, который был опубликован 6 февраля на сайте Министерства экономического развития ПМР.

В прошлом году в Приднестровскую республику на постоянное место жительства приехало 7901 человек (в том числе 583 ребёнка), а покинули ПМР – 4616 человек. Таким образом, население республики за счёт миграции выросло на 3263 человека. Все прошлые годы фиксировалась только миграционная убыль населения, в 2018 году она составила минус 1213 человек.

Молдавские эксперты считают, что приехавшие в Приднестровье мигранты – это в основном пенсионеры, которых привлекают дешёвые коммунальные услуги. Однако количество детей, прибывших в ПМР вместе со взрослыми, ставит под сомнение подобные комментарии. И даёт надежду…