В Приднестровье усиливают карантинные меры

В городе Бендеры оцеплен микрорайон Северный

Понедельник в Приднестровской Молдавской Республике начался с заседания оперативного штаба в администрации президента ПМР. Эпидемиологическая ситуация в Республике резко ухудшилась – в выходные дни были выявлены два первых случая заражения коронавирусом, к вечеру воскресенья зафиксировано ещё пять заражённых, среди которых двое несовершеннолетних.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что власти будут принимать решения оперативно и в зависимости от обстоятельств.

«Противостояние коронавирусу – это яркий пример того, что надо учиться на чужих ошибках, внимательно изучать как положительный, так и отрицательный опыт, мониторить ситуацию в республике и за её пределами и оперативно реагировать на малейшие изменения»,

– отметил глава Республики.

В Приднестровье уже действует режим чрезвычайного положения с 17 марта, однако было принято решение не только усилить карантинные меры, но и полностью изолировать весь регион.

Для размещения заболевших, если их количество резко возрастёт, подготовлены помещения двух санаториев и одного профилактория.

«Ещё одно президентское решение, принятое в условиях действия режима чрезвычайного положения, – временное переподчинение санитарно-эпидемиологической службы Министерству внутренних дел ПМР. На сегодняшний день в республике есть 45 санитарных врачей и эпидемиологов, а также 85 человек среднего медицинского персонала, работающего в данном направлении»,

– сообщает пресс-служба президента ПМР.

С 17 марта в Республике остановлена деятельность 570 развлекательных и спортивных объектов, а со вторника полностью останавливается движение общественного транспорта, прекращается вся торговля непродовольственными товарами, закрываются рынки. Предприятия теперь сами должны позаботиться о доставке своих сотрудников к рабочим местам.

«Выход граждан из дома должен быть минимизирован и оправдан явной служебной необходимостью»,

– постановили на заседании оперативного штаба.

Сложная ситуация сложилась в городе Бендеры, окраина которого граничит с молдавским селом Варница, где зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Было принято решение полностью изолировать микрорайон Северный в Бендерах, который граничит с Варницей – микрорайон оцеплен милицией, въезд и выезд из него запрещены.

В оперативном штабе отметили, что, несмотря на запреты, отдельные граждане пытались прорваться через милицейские заграждения и ночью, и ранним утром понедельника под проливным дождём.

По словам начальника ОУИМ УВД г. Бендеры Олега Макаренко, ни один человек не покинул карантинную территорию, которая будет оцеплена на протяжении 14 дней. Закрыт и КПП на границе Бендеры – Варница. Продовольственные товары и предметы первой необходимости доставляются в карантинную зону своевременно и в достаточном количестве, отметили на заседании оперативного штаба.