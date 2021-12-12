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В Приднестровье стартовали выборы президента: Молдавия не допустила на них русских

12 декабря 2021, 12:05  •  160 • Политика
В Приднестровье начались выборы президента республики. На должность претендуют два кандидата. Однако Молдавия не допустила на выборы наблюдателей из России.
На пост главы Приднестровья претендуют нынешний президент республики Вадим Красносельский и сельский депутат и бизнесмен Сергей Пынзарь. Досрочное голосование открылось неделю назад.
На данный момент работают все 255 избирательных участков. Выборы будут признаны состоявшимися, если на них проголосует не менее 25% всех жителей Приднестровья.
Выборы в Приднестровье проходят на фоне скандала из-за недопуска русских наблюдателей. В частности, власти Молдавии запретили въезд в республику русского политолога Натальи Нарочницкой. Также наблюдать за процессом выборов запретили представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлёву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду. Власти Приднестровья посчитали такое решение со стороны Кишинёва вмешательством в дела республики.

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