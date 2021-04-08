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В Приднестровье сравнили миротворцев с "зелеными человечками"

08 апреля 2021, 14:00  •  83 • Политика
Фото: runway/ www.globallookpress.com
У Кишинева и Тирасполя разные взгляды на российскую миссию
Вывод миротворцев из Приднестровья сейчас невозможен. Столь категоричную оценку дал глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
Он пояснил, что в Молдавии устраивают "ястребиные выпады" против российских миротворцев те, кто одержим националистическими и реваншистскими настроениями. Они видят в миротворцах вооруженных людей, неких "зеленых человечков", которые представляют для них угрозу.
Жители же Приднестровья считают миротворцев силой, которая сохраняет мир и покой в регионе.
"Мы на них надеемся, они являются гарантом мирного сосуществования",
– подчеркнул Красносельский в эфире радио "Спутник".
По его мнению, присутствие миротворческого контингента дает возможность рассчитывать на возобновление переговоров "между двумя берегами Днестра". Сейчас в этом процессе возникла пауза, которая усугубляется тем, что Кишинев не исполняет взятые на себя обязательства. Но "рано или поздно" молдавским властям придется вернуться к этому вопросу, уверен президент Приднестровья.
Ранее президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев как можно скорее. В ответ ей пояснили, почему это невозможно сделать.

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