В Приднестровье сравнили миротворцев с "зелеными человечками"

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У Кишинева и Тирасполя разные взгляды на российскую миссию

Вывод миротворцев из Приднестровья сейчас невозможен. Столь категоричную оценку дал глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

Он пояснил, что в Молдавии устраивают "ястребиные выпады" против российских миротворцев те, кто одержим националистическими и реваншистскими настроениями. Они видят в миротворцах вооруженных людей, неких "зеленых человечков", которые представляют для них угрозу.

Жители же Приднестровья считают миротворцев силой, которая сохраняет мир и покой в регионе.

"Мы на них надеемся, они являются гарантом мирного сосуществования",

– подчеркнул Красносельский в эфире радио "Спутник".

По его мнению, присутствие миротворческого контингента дает возможность рассчитывать на возобновление переговоров "между двумя берегами Днестра". Сейчас в этом процессе возникла пауза, которая усугубляется тем, что Кишинев не исполняет взятые на себя обязательства. Но "рано или поздно" молдавским властям придется вернуться к этому вопросу, уверен президент Приднестровья.

Ранее президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев как можно скорее. В ответ ей пояснили, почему это невозможно сделать.