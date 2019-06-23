В Приднестровье отрицают обвинения Додона в попытках раскачать ситуацию

Вадим Красносельский: «Всё спокойно, всё стабильно»

Ещё во время противостояния нового правительства Молдовы и правительства Демпартии, не желавшего уходить в отставку, президент Молдовы Игорь Додон дал интервью российской газете «Известия». В интервью он заявил, что ожидает дестабилизации ситуации в Приднестровье, объяснив это тем, что на левом берегу Днестра очень сильны позиции партнёров по бизнесу Владимира Плахотнюка и они могут попытаться раскачать ситуацию.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал это заявление молдавского президента, назвав его «очередной спекуляцией».

«Не знаю, на что она направлена. Делать такие заявления – значит ставить под сомнения саму трёхстороннюю миротворческую операцию в целом, где базовая составляющая российская, есть молдавские и приднестровские миротворцы, а также наблюдатели от Украины. Помимо этого, есть Объединённое военное командование миротворческих сил, есть Объединённая контрольная комиссия. Эти институты и призваны наблюдать за ситуацией, делать заявления и говорить о напряжённости или ненапряжённости. Никаких заявлений данные институты не делают – всё спокойно, всё стабильно», – рассказал Вадим Красносельский в эфире Первого Приднестровского телеканала.

Он подчеркнул, что такие предположения Игоря Додона «не соответствуют действительности, однако являются попыткой бросить тень на миротворческую операцию».

«Это нехорошо. У нас миротворческая операция, и она самая успешная. За все 27 лет не было никаких серьёзных конфликтов. Если господин Додон говорит, он должен отвечать за свои слова. Каждое слово имеет свой вес и свою энергетику. Надо думать о последствиях таких заявлений. Мы не агрессоры, мы не собираемся ни на кого нападать и дестабилизировать тоже не собираемся. Мы можем постоять за себя, но инициаторами агрессии никогда выступать не будем. Это я вам точно могу сказать», – уверен глава Приднестровья.

Также он подверг критике появившиеся в последние дни упоминания о федерализации Молдовы, назвав все эти разговоры о федерализации «политическими спекуляциями в борьбе за власть».

«Сейчас опять на острие политического кризиса вспомнили про федерализацию, про специальный статус, потом отказались от своих высказываний. Не поймёшь их – вот в чём проблема», – считает президент ПМР. Он напомнил, что с Тирасполем можно разговаривать только на равных и только после того, как «Молдова изменит свои дискриминационные в отношении нашего государства законы и создаст правовую площадку для диалога».

«Новый народ уже состоялся – приднестровский. И эти спекуляции абсолютно неуместны. Я призываю уважаемых коллег вспомнить, что есть формат «5+2», есть определённые договорённости. Есть масса нерешённых проблем, от которых зависит жизнь простых людей. Их решайте. Не надо заниматься политиканством. Это тупик», – обратился Красносельский к молдавским властям.

Он отметил, что оба государства могут вполне мирно существовать рядом и решать общие проблемы. Что касается статуса Приднестровья, то его должны определять не политики, а жители государства, которые своё слово уже давно сказали.

С новым молдавским правительством «Приднестровье будет сотрудничать и вести диалог», заверил Красносельский.

«Я приветствую, что коалиция состоялась. Самое главное, мирным путём, без жертв. Жертвы – это всегда плохо. Насилие – это всегда зло. Будет переговорщик, его уже назначили, я так понимаю, министр по реинтеграции. Думаю, что они войдут в формат «5+2» и будут активно продолжать те договорённости, которые уже состоялись. Переговорный процесс должен быть продолжен», – констатировал президент ПМР.