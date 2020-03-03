В Приднестровье отметили 28-ю годовщину начала войны

«Эту бойню удалось остановить российской армии, и это правда»

В Приднестровье отметили 28-ю годовщину начала гражданской войны. В этот день в 1992 году началась вооружённая агрессия Молдавии против жителей левого берега Днестра.

«Попирая права человека и главное из них – право на жизнь, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, агрессоры не гнушались массовыми убийствами мирных жителей, террором, изнасилованиями, пытками раненых, глумлением над трупами, грабежами. Военные преступления Молдовы не имеют срока давности, они были осуждены Международным общественным трибуналом в 1993 году»,

– говорится в обращении президента ПМР Вадима Красносельского по случаю годовщины начала войны.

В этот день народ Приднестровья вспоминал тех, кто погиб, защищая независимость Республики.

Прошёл траурный митинг в Дубоссарах – городе, в котором и началась та война.

Администрация города, ветераны и жители Дубоссар вспоминали, как пять месяцев город жил под обстрелами молдавской артиллерии. Город тогда лежал в руинах. Остановить войну удалось только в конце июля 1992 года, когда в Приднестровье вошли российские миротворцы, вывода которых так настойчиво требуют на правом берегу Днестра.

Вот и в этот траурный день президент Молдавии Игорь Додон, выступая на митинге в Кишинёве перед теми, кто начал эту войну и принимал участие в убийствах приднестровцев, заявил, что «российские миротворцы должны покинуть территорию Молдовы – левый берег Днестра». И произойдёт это сразу после того, как будут вывезены старые советские боеприпасы, которые хранятся на военных складах в посёлке Кобасна Рыбницкого района в Приднестровье. В настоящее время там остаётся ещё более 11 тысяч тонн боеприпасов, охраняемых Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье.

Однако в Тирасполе ждут других заявлений от президента Молдовы. Так ещё год назад Вадим Красносельский призвал Игоря Додона дать свою оценку (политическую и правовую) всем действиям Кишинёва в 1990 – 1992 годах.

Напомним, 23 июня 1990 года парламент Молдовы принял декларацию о независимости и официально признал незаконным пакт Молотова-Риббентропа, тем самым де-юре дав Приднестровью право на независимость.

По мнению политолога и историка Бориса Шаповалова, в ближайшем будущем у приднестровского конфликта нет решения.

«Тогда, в начале 90-х годов, раскол общества по национальному признаку, волнения и протесты среди части населения страны привели к тому, что президент Снегур и другие руководители в Кишинёве не смогли удержать ситуацию под контролем, она вылилась в военный конфликт. Эту бойню, которую я видел своими глазами, удалось остановить российской армии. Что бы кто сегодня не говорил по этому поводу, это – правда. Но мы, видимо, ещё не созрели к тому, чтобы её принять»,

– отметил Шаповалов в интервью корреспонденту Sputnik Молдова.

Антироссийские же лозунги, которые звучали 2 марта в центре Кишинёва, отодвинули решение приднестровского конфликта надолго…