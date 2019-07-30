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В Приднестровье отметили 27-ю годовщину ввода российских миротворцев

30 июля 2019, 16:24  •  24 • Украина
Вадим Красносельский: «Для нас воин-миротворец – это такой же солдат-освободитель, как воин 44-го года…»
29 июля в Приднестровской Республике отмечали 27-ю годовщину ввода миротворческих сил в зону приднестровского вооружённого конфликта. По этому поводу в Бендерах состоялись торжественные мероприятия – во время фестиваля «За мирное небо спасибо» прошёл парад российских миротворцев, приднестровских военных и роты почётного караула Министерства обороны ПМР. В Бендерской крепости бойцы спецназа Приднестровья провели показательные выступления, была организована выставка военной техники и традиционная полевая кухня с солдатской кашей.
На праздничном митинге присутствовала российская и молдавская делегации. Все выступающие на митинге напоминали, что только благодаря российским миротворцам удалось остановить гражданскую войну в Приднестровье. Даже молдавская делегация вынуждена была признать, что миротворцы успешно справляются «с возложенными на них задачами».
«Россия смогла объединить ранее конфликтующие стороны и усадить их за стол переговоров. И по сегодняшний день в рамках Объединённой контрольной комиссии (ОКК) мы совместно решаем все вопросы, касающиеся обеспечения мира и безопасности. В едином строю несут сегодня службу военнослужащие России, Молдовы и Приднестровья, а также военные наблюдатели Украины. И это как раз является сдерживающим элементом, который не позволяет зародиться новому конфликту на берегах Днестра»,
– отметил в своём выступлении сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский считает, что невозможно забыть нападение молдавских националистов на Приднестровье в 1992 году.
«Тогда только решительная, твёрдая и принципиальная позиция Российской Федерации привела к подписанию соглашения о мирном урегулировании, стала прочной основой миротворческой операции»,
– заявил глава Приднестровья в обращении к народу республики.
Он отметил, что Кишинёв в последнее время всё чаще ставит под сомнение «целесообразность присутствия российских военных», а в 2018 году в ООН была принята резолюция о «полном и незамедлительном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова». В Кишинёве настаивают на замене российских миротворцев миссией под контролем ОБСЕ.
Однако Красносельский заявил, что ни о какой замене и речи быть не может, поскольку только российские миротворцы являются защитниками мирного населения Приднестровья.
«Народ Приднестровья видит в деятельности российских миротворцев надёжный и эффективный механизм обеспечения мирной жизни и недопущения повторения событий войны 1992 года. Именно Российская Федерация все эти годы остаётся главным гарантом мира на Днестре. Отношение приднестровцев к миротворцам абсолютно понятно. Для нас воин-миротворец – это такой же солдат-освободитель, как воин 44-го года, освободивший нашу территорию от фашистской чумы, а в 1992 году он остановил убийство приднестровского народа. Это эффективный формат и хороший пример для подражания, а не для его отмены. Те, кто стремится к отмене миротворчества на Днестре, не имеют отношения к миротворческому процессу»,
– ответил президент ПМР на все претензии молдавской стороны.
Что касается начала политического диалога между Тирасполем и Кишинёвом, то Приднестровье не против такого диалога. Однако сначала Молдавии придётся ответить на несколько неудобных вопросов.
«Приднестровская Молдавская Республика и её руководство не против политического диалога. Но перед началом его надо ответить на вопрос: кто виновен в агрессии против Приднестровья, вооружённом вторжении и гибели наших людей? Готова ли молдавская сторона назвать преступников поимённо и, естественно, привести их к ответственности перед судом? Я думаю, вряд ли. Потому что нет понимания своей вины и нет силы духа сознаться в содеянном»,
– уверен президент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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