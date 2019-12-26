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В Приднестровье не ожидают ничего хорошего от Кишинёва в следующем году

26 декабря 2019, 11:39  •  63 • Украина
«Не только лошадь сдохла, но и ось в телеге сломалась»
В Тирасполе состоялось заседание дискуссионного клуба Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) на тему «Приднестровье «19-20»: вызовы и возможности», во время которого политологи, эксперты, журналисты и политики подвели итоги года уходящего и сделали прогноз на следующий год.
По мнению большинства участников дискуссионного клуба, в следующем году переговорный процесс между Молдовой и Приднестровьем будет вестись в основном на уровне глав государств.
«Договорённости станут достигаться на уровне президентов, а их практическая реализация – спускаться на уровень формата «5+2»: наверху договорились, и вы, ребята, теперь работайте»,
– считает экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак.
С ним согласен и директор ИСПИРР Игорь Шорников, который уверен, что замена сильного переговорщика Василия Шовы на слабого Александра Фленкя говорит о том, что теперь диалог будет вестись на высшем уровне.
«Это может означать перенос центра тяжести диалога на уровень глав двух государств. Надо понимать, что 2020 год – в Молдове предвыборный. Демонстрировать успехи в переговорах с Приднестровьем необходимо президенту Молдовы, а не правительству»,
– цитирует Шорникова молдавское интернет-издание Enews.
И Шорников, и Ястребчак предупреждают, что слабый переговорщик Фленкя – это не подарок для Приднестровья, так как «крепко завязан» на посольство Соединённых Штатов, что в следующем году может изменить весь процесс переговоров.
А первый министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай заявил, что переговорный формат «5+2» в его нынешнем виде – это не только «дохлая лошадь», но и «сломанная телега».
«У нашего приднестровского МИД положение в любом случае тяжёлое. Потому что ведь не только лошадь сдохла, но и ось в телеге сломалась. Ось – это страны-гаранты Россия и Украина, это Путин и Кучма, которые раньше вместе эффективно работали, тянули, везли. Теперь представить, чтобы Путин с Зеленским дружно работали в приднестровском вопросе, нельзя. Украина станет участвовать в давлении на Приднестровье на стороне Молдовы… Потому я считаю, что 2020 год в переговорном процессе будет просто ужасным»,
– прогнозирует экс-глава МИД ПМР. Он напомнил, что грядущие президентские выборы в Молдове заставят Игоря Додона действовать жёстко и решительно в приднестровском вопросе, чтобы «не предстать в роли слабака», поэтому в следующем году со стороны нынешнего президента Молдовы ничего хорошего ожидать Тирасполю не приходится.
«Додон обязательно пойдёт на Приднестровье всей силой. Как будут наши справляться? Поживем – увидим»,
– подвёл итог прогнозам Лицкай.
Соб. корр. ФСК

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