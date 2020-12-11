В Приднестровье назвали условия вывода российских миротворцев из региона. По словам представителя непризнанной республики, уход военных России станет возможен только после решения проблемы региона.

Поводом для таких заявлений стали планы новоизбранного президента Молдавии Майи Санду выгнать российских миротворцев из спорного региона. Несмотря на многочисленные предупреждения, госпожа президент собирается поднять данный вопрос на переговорах с Россией.

"Вывод миротворцев РФ возможен только после решения проблемы" - сказал представитель Приднестровья.

Напомним, что Приднестровье обособилось от Молдавии в 1989-1990 годах на волне социально-политических противоречий в государстве. Попытка Кишинёва силой взять регион под контроль в 1992 году обернулась кровопролитным конфликтом, который был остановлен благодаря вмешательству российских миротворцев.

В настоящее время Приднестровье является непризнанным государством. В регионе находятся российские миротворцы, которые не дают возобновиться конфликту.