В Приднестровье на карантин отправлены все 400 работников ГРЭС

Молдавская ГРЭС продолжит работать в штатном режиме

Растёт количество заражённых коронавирусом и в Приднестровской Республике. 27 марта стало известно, что коронавирус подтверждён у работника крупного приднестровского предприятия – Молдавской ГРЭС, в связи с чем весь коллектив электростанции – а это 400 человек – будет изолирован.

Такое решение принял Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в Приднестровье.

Учитывая, что Молдавская ГРЭС, расположенная в городе Днестровск на границе с Украиной, обеспечивает электроэнергией не только Приднестровскую республику, но и всю Молдавию, было решено работу станции не останавливать.

«Учитывая, что речь идёт о части трудового коллектива, надобности в приостановке рабочего процесса нет. Станция продолжит функционировать. Работников будут посменно доставлять к месту работы и назад – в санаторий-профилакторий «Солнечный», на площадке которого развёрнут карантинный центр для сотрудников МГРЭС. Речь идёт о коллективе в 400 человек. На данный момент в изоляторе уже размещено 138 из них»,

– сообщает пресс-служба президента Приднестровья.

В сообщении говорится, что в санатории есть всё необходимое для вполне комфортной жизни, организовано полноценное питание, подвезены кулеры с питьевой водой. Только видеться с родственниками в ближайшие 14 дней запрещено, а все необходимые вещи можно будет передать «через сотрудников МВД, в ведении которого находится санаторий».

Президент ПМР Вадим Красносельский и Министр внутренних дел Республики Руслан Мова посетили санаторий «Солнечный», на базе которого устроен изолятор, осмотрели помещения, пообщались с работниками станции. Все понимают, что изоляция необходима, чтобы не заразить жителей города, не говоря уже о своих родных и близких. Президент и глава МВД пожелали всем работникам ГРЭС здоровья, попросили временно потерпеть вынужденные неудобства и поблагодарили за понимание.

27 марта в ПМР зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом, ещё 24 человека находятся под наблюдением медиков и ждут подтверждения диагноза – тесты отправляют в Кишинёв. Однако уже в самое ближайшее время из России поступит 5 тысяч тестов для Приднестровья.

«Заявка, направленная в Роспотребнадзор, уже одобрена. Наличие ПЦР-тестов позволит в экстренных случаях проводить анализ на COVID-19 у нас в Приднестровье. Это основательно сократит время диагностики заболевания и ускорит его лечение»,

– сообщил министр здравоохранения Алексей Цуркан.