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В Приднестровье готовятся к прекращению поставок газа с территории Украины

19 сентября 2019, 11:09  •  195 • Украина
«План предполагает подготовку всех технических мероприятий к наступлению чрезвычайной ситуации»
В Приднестровской Республике готовятся к возможным проблемам с поставками газа на территорию ПМР грядущей зимой, рассматривая в числе прочих и вариант того, что Киев может прекратить транзитировать газ.
Поиску вариантов решения этой проблемы и было посвящено заседание Совета безопасности ПМР.
«Открывая заседание Совета безопасности ПМР, глава государства обозначил два основных вопроса повестки – функционирование газотранспортной системы Приднестровья, в частности, в случае отключения либо снижения давления в транзитном газопроводе, и меры реагирования на ситуацию с закрытием коммерческими банками Молдовы текущих счетов предприятий ПМР. Оба аспекта значимы для жизнедеятельности республики и благополучия её граждан, потому требуют адекватной обстоятельствам реакции и координированных действий по недопущению либо минимизации последствий возникающих проблем, подчеркнул Вадим Красносельский»,
– сообщает пресс-служба президента ПМР.
После предыдущего заседания Совбеза уже разработан план экстренных мероприятий, который и был представлен для обсуждения 17 сентября министром экономического развития Сергеем Оболоником. В плане подробно расписаны все подготовительные мероприятия и действия в момент возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), а также указаны все должностные лица, ответственные за каждый участок.
Рассмотрен и вариант полного отсутствия газа, однако при этом не только население Республики должно быть обеспечено теплом, но и промышленность должна работать.
Один из вариантов предусматривает перевод всей системы теплоснабжения на жидкое топливо, что будет дорого, но вполне реально. Также в плане учтено вероятное резкое увеличение потребления электроэнергии.
При составлении плана был учтён опыт зимы 2008 года, когда Приднестровье осталось на две недели без российского газа, после чего произошло множество аварий из-за перегрузки электросетей.
Было решено, что на Молдавской ГРЭС в любом случае должен работать хотя бы один из её блоков, что вполне обеспечит потребности Республики (в настоящее время большая часть электроэнергии уходит в Молдову).
«Таким образом, план предполагает подготовку всех технических мероприятий к наступлению ЧС, к прекращению поставок газа, определяет порядок действий, ответственных лиц, порядок формирования республиканского и региональных штабов, информационного взаимодействия между ответственными лицами. Речь идёт как о диспетчерских службах энергетических хозяйств, так и непосредственно об алгоритмах деятельности ответственных организаций с тем, чтобы не оставить людей без тепла, электроэнергии и прочих энергетических ресурсов. План дополнен сценарными вариантами действий бюджетообразующих предприятий – ММЗ и МГРЭС»,
– констатировал министр экономического развития.
После рассмотрения представленного плана было решено его ещё раз детально изучить, на что президент дал всем участникам 10 дней. Также Вадим Красносельский поручил создать резерв средств на случай ЧС.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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