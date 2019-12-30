В Прибалтике пишут свою историю

Гитлер: «Никакой Клайпеды не было и не будет»

«Я, Антанас Сметона, Президент Литовской Республики, рассмотрев оговариваемый Договор и ознакомившись с ним, опираясь на статью 112 Конституции Литвы, заявляю, что одобряю его, ратифицирую и от имени Литовской Республики обязуюсь неукоснительно соблюдать. В подтверждении сказанного подписываю этот Документ и прилагаю печать Республики».

Министры иностранных дел Литвы и Германии Ю.Урбшис и И. фон Риббентроп подписывают в Берлине пакт 22 марта 1939 года. rusarchives.ru

Такую резолюцию на текст пакта от 22 марта 1939 года между Литвой и Германским рейхом наложил президент Сметона. Документ подписали в Берлине министры иностранных дел Литвы Юозас Урбшис и Германии Иоахим фон Риббентроп. У пакта были секретные протоколы. Ими предусматривалось, что город Мемель (Клайпеда) и Мемельский край отходят к Германии в день подписания пакта.

Гитлер выступает в Mемеле с балкона драматического театра. Справа – лидер местных немецких националистов Э.Нойман. Фото sovsojus.mirtesen.ru

Германия предложила также Литве германо-литовский военный союз против Польши, пообещав вернуть Вильно и Виленский край, но Литва отказалась. Кроме возвращения Клайпедского края, для Германии цель договора состояла в том, чтобы помешать влиянию Великобритании, Франции и СССР на прибалтийские государства. Они же должны были послужить препятствием для вмешательства СССР в случае вторжения Германии в Польшу. После заключения договора с Литвой Германия предложила заключить договоры о ненападении Эстонии, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции. С Латвией и Эстонией договора были подписаны 7 июня 1939 года.

В выступлении В.Путина на неформальной встрече глав государств СНГ 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге президент России на основе архивных документов дал обзор ключевых событий в Европе межвоенных лет, показав лживость резолюции Европейского парламента от 19 сентября 2019 года «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Речь идёт о попытке западных политиков объявить советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 года документом, «поделившим Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами» и «проложившим дорогу к началу Второй мировой войны».

Слова о том, что первым шагом к началу Второй мировой войны стал не пакт Молотова – Риббентропа, а произошедший годом ранее раздел Чехословакии Польшей и нацистской Германией, вызвали в Польше информационную бурю. Официальные Таллинн и Рига приняли сторону Варшавы. Что касается Литвы, её президент Гитанас Науседа заявил: «В последнее время Россия всеми силами стремится переписать историю. Один из таких примеров – отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова – Риббентропа на болезненную историю Европы». Науседа призвал народы Латвии, Эстонии и Литвы «не забывать борьбы за независимость», но ни один из руководителей стран Восточной Европы не может сослаться ни на один документ, опровергающий оценки российского лидера. Таких документов не существует.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: strana.ua

Граждане Литвы посмеиваются : «…Смешной этот Науседа! Путин представил архивные документы, где всё выглядит очень логично. Науседа – только пропагандистский текст. Стыдно слушать наших карманных пропагандистов. Науседа абсолютно не ориентируется или не хочет ориентироваться в исторических событиях, забыл и то, что учил в школе. Он тупо вколачивает в наши мозги американские истины – Россия виновата, и точка».

В прибалтийских республиках, как и во всей Восточной Европе, в 1930-х годах существовали фашистские режимы. С началом Великой Отечественной войны литовцы, латыши и эстонцы воевали против нацистов только в составе национальных соединений Красной армии и только в составе красных партизанских отрядов. Сегодня память об этих людях стёрта. Их место заняли коллаборационисты, которые служили Гитлеру, уничтожая своих соотечественников и пленных, охраняли военные объекты, концлагеря, участвовали в акциях устрашения в Псковской, Новгородской, Минской, Гродненской, Винницкой, Луцкой и других областях СССР. А Вильнюс, Рига и Таллин, становясь иждивенцами Евросоюза, стремятся заработать сегодня на спекуляции русофобией.

Любимый аргумент прибалтийских вождей – сравнение с Финляндией: «Если бы мы не оказались оккупированными, то жили бы сейчас, как финны». Однако Финляндия достигла благополучия за счёт взаимовыгодных отношений с Советским Союзом, и это тоже неплохо бы вспомнить.

Германия Гитлера уничтожила государственность Литвы, Латвии и Эстонии в процессе оккупации, но в музеях Прибалтики вы не найдёте посвящённых этому экспозиций. Музеи рассказывают о «советской оккупации», которую в угоду времени переименовали в русскую. В Риге, Таллине, Вильнюсе укореняется мнение, что «немецкая оккупация была мягче русской», хотя факты говорят совершенно иное: во вторую половину 1944 года Прибалтика вступила с разрушенной экономикой. В той же Литве было уничтожено около 700 тыс. человек, а еврейская община – поголовно (за исключением нескольких сот евреев, которых спасла наступавшая Красная армия).

"Мягкая немецкая оккупация" - костёр из убитых евреев в Панарах. Фото: lt.sputniknews.ru

Депутат Сейма Литвы из Клайпеды Агне Билотайте, как и другие литовские политики, не считает добровольную сдачу литовской территории Гитлеру чем-то необычным. Билотайте даже не знает, что фюрер, посещая Клайпеду, в речи с балкона драматического театра произнёс: «Никакой Клайпеды не было и не будет. Мемель был немецким и навсегда им останется».

Изгнание еврейской семьи из Мемеля. Фото: photographer.ru

22 марта 1939 года стало началом конца евреев Mемельского края, но в современной Литве никогда не вспоминают эти жертвы нацизма. Несладкая жизнь наступила и у литовцев, которых Сметона обрёк на нищенское существование. Юлюсу Декснису, председателю республиканской организации участников Второй мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, сейчас 93 года. В 1939 году 13-летним подростком он с родителями жил в Mемеле. Отец, как и большинство литовских мужчин, разгружал пароходы с чилийской селитрой, мать шила полосатые куртки и штаны для будущих обитателей концлагерей. Сам Юлюс чистил паровозные топки. «Город был чисто немецким. Его хозяева не считали литовцев за людей. Литовская община была абсолютно бесправна и жила в постоянном страхе», – вспоминает Декснис весенне-летнюю Клайпеду 1939 года.