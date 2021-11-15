В президиуме Госсовета - новые лица. Путин утвердил изменения

Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав президиума Госсовета.

Новые лица появились в составе президиума Госсовета. Президент России Владимир Путин внёс соответствующие коррективы. В обновлённый состав президиума попали главы регионов и иные чиновники.

Так, из распоряжения главы государства следует, что в президиум Госсовета попали: полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернаторы ЯНАО, Калужской, Курганской, Астраханской, Ленинградской областей, главы Северной Осетии, Башкирии, Алтая, губернатор Камчатки и глава Узловского района Тульской области.

При этом из состава членов президиума Госсовета исключены 10 человек, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.

Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета. Он состоит из 28 человек. В него автоматически включаются те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Ещё 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.