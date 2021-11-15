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В президиуме Госсовета - новые лица. Путин утвердил изменения

15 ноября 2021, 18:20  •  100 • Политика
Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав президиума Госсовета.
Новые лица появились в составе президиума Госсовета. Президент России Владимир Путин внёс соответствующие коррективы. В обновлённый состав президиума попали главы регионов и иные чиновники.
Так, из распоряжения главы государства следует, что в президиум Госсовета попали: полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернаторы ЯНАО, Калужской, Курганской, Астраханской, Ленинградской областей, главы Северной Осетии, Башкирии, Алтая, губернатор Камчатки и глава Узловского района Тульской области.
При этом из состава членов президиума Госсовета исключены 10 человек, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.
Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета. Он состоит из 28 человек. В него автоматически включаются те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Ещё 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.

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