В предвкушении осеннего каннибализма • 212 • Аналитика







Можно не сомневаться, что сам Пашинин сегодня скорее медийная фигура, нежели боевая единица украинских формирований (о чем он сам фактически признался, рассказав о наличии у него «телохранителей», оберегающих его на передовой). Которую киевские пропагандисты используют в информационной войне.





В принципе в их распоряжении немало беглых проходимцев и откровенно болящих людей, готовых как угодно поливать грязью свою Родину, но «бесноватый Толя» (как Пашинина частенько именуют в соцсетях) ценен тем, что он бывший известный актер, то есть фигура, узнаваемая на всем постсоветском пространстве, не нуждающаяся в дополнительной раскрутке.



Судя по последнему выступлению актера-карателя в программе украинской журналистки Соне Кошкиной «KishkiNa», Пашинина используют не только для троллинга российской аудитории.







В упомянутом интервью внимание наших сограждан было приковано главным образом к чуть ли не эротическим переживаниям («приятно, всплеск гормонов») служителя муз, связанных с убийством людей.



А между тем в выступлении это было совсем не главное. Центральным моментом для украинской публики, на которое оно, в данном случае, и было рассчитано, стало то, что Пашинин заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.



Иллюстрируя свое утверждение, он вспомнил оперного певца Василия Слипака, ставшего боевиком-правосеком (членом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» и ликвидированным в Донбассе).



«Он все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому, что от них осталось. Потому что украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называются гражданами Украины, пускай называются кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор, или нет. Им пофиг!» — заявил Пашинин.







И это не просто истерика неадекватного человека в прямом эфире – это часть информационной кампании по расчеловечиванию уже не «донецких», и «луганских», а «внутреннего врага», к которым Пашинин и те, кто обеспечил его трибуной, относят теперь и украинцев – «недостаточно свидомых».



Особо было подчеркнуто, что никто претендующий на статус «украинца» не имеет права держаться в стороне от резни в Донбассе и прочих конфликтов на постмайданной Украине. Заранее зная ответ, Кошкина спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. На что он отметил, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды карбата.



То есть никакого оправдания у аполитичных украинцев, просто пытающихся выжить и обеспечить всем необходимым свои семьи, быть не может – они даже не имеют права называться «народом», со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе и правовыми.



Семя упало на вполне подготовленную почву. Выступление Пашинина встретило довольно живую поддержку и одобрение у политически активной части украинской аудитории, то есть изложенные в нем тезисы приняты и одобрены. Так что с теми, кто дожил?



Можно предположить, что обсуждаемый вопрос лежит исключительно в нравственной плоскости. Однако опыт последних пяти лет показывает, что на Украине после рассуждений о «нравственности» немедленно следуют проскрипции.



Сегодня, накануне выборов, это особенно важно. Ряд пропагандистов киевского режима в один голос утверждают, что «Путин непременно использует выборы для захвата Украины изнутри».



В этом хоре прозвучал и голос другой беглой знаменитости – политолога Андрея Пионтковского, заявившего, что «участие России в политическом процессе накануне президентских выборов в Украине будет очень сильным», и фактически призвавшего «нейтрализовать» промосковских кандидатов. «Но я просто не могу не замечать очевидных вещей. Например, заявления Медведчука, который непонятно почему до сих пор не в тюрьме сидит, а является крупным политическим деятелем», — возмущается Пионтковский.







Но если пересажать оппозиционных кандидатов Порошенко сложно (на Западе могут не понять), то воздействовать на избирателей вполне можно.



Конечно, лишить «несвидомых» украинцев избирательных прав на основании того, что они «не народ» и «не украинцы», едва ли получится. А вот постараться запугать часть из них с помощью «активистов» и «патриотов» вроде Пашинина и его «побратимов» вполне можно.



Как мы видим, в эфире прямо сообщается, что большинство населения страны – «не народ» и «не украинцы», и на этом основании с ними можно не считаться. Следующий шаг, если в нем возникнет потребность, – объявление их всех или части врагами нации. Ведь киевский режим остро нуждается во «врагах», без которых просто не может существовать.



Примечательно, что подобного рода тенденции наблюдались в бандеровских формированиях в конце 40-х.



Когда банды, разбитые частями Советской Армии, загнали в леса и болота и взяли в плотную осаду истребительных отрядов и спецгрупп МГБ, бандеровские резуны обратили свою потребность в убийствах и насилии на своих же подельников.



При формировании УПА летом-осенью 1943 года в её рядах оказались не только украинцы, но и представители других национальностей. Частью из бывших окруженцев Красной Армии и бежавших из германских лагерей советских военнопленных, осевших в селах, частью — из национальных формирований германской полиции порядка. Кто-то прибился к бандеровцам добровольно, кого-то «мобилизовали».



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И вот летом 1944 года один из главарей УПА Клячкивский издает приказ о «чистке рядов» загнанных в чащобы остатков бандеровских банд от «нестойких элементов», то есть от неукраинцев, которые и были вырезаны.



А в конце 1944 года пришел черед уже малороссов — выходцев с Восточной и Центральной Украины, которых также уничтожили их вчерашние «побратимы».



Реализовать данную каннибальскую схему сегодня не получится: в нынешних ВСУ и в карбатах, да и на всей Украине «схидняков» и этнических великороссов куда больше, чем «западенцев».



Так что «враги» и жертвы, необходимые нынешнему режиму как воздух, будут назначаться по другому принципу. Степень «свидомости» при этом – не главная характеристика. Гораздо важнее степень беззащитности намеченной жертвы.



УПЦ МП, например, хорошо организована и пользуется поддержкой значительной части населения, и потому трогать ее «всерьез» небезопасно. Даже цыгане, которых, было взялись громить нацисты, оказались не столь беззащитны: за них тут же вступились в ЕС.



И в этом смысле обычные рядовые украинцы, обыватели, не состоящие ни в каких объединениях и не участвующие ни в каких политических мероприятиях, являются гораздо более удобным объектом для «борьбы с ворогами».



Однако именно эти люди являются базисом, основой любого общества, и посягательство на них и на их права – это путь самоуничтожения. Выступление бывшего российского актера, а ныне украинского карателя из националистического добробата Анатолия Пашинина в украинских СМИ привычно вызвало немалый отклик и в российском медиа-пространстве.Можно не сомневаться, что сам Пашинин сегодня скорее медийная фигура, нежели боевая единица украинских формирований (о чем он сам фактически признался, рассказав о наличии у него «телохранителей», оберегающих его на передовой). Которую киевские пропагандисты используют в информационной войне.В принципе в их распоряжении немало беглых проходимцев и откровенно болящих людей, готовых как угодно поливать грязью свою Родину, но «бесноватый Толя» (как Пашинина частенько именуют в соцсетях) ценен тем, что он бывший известный актер, то есть фигура, узнаваемая на всем постсоветском пространстве, не нуждающаяся в дополнительной раскрутке.Судя по последнему выступлению актера-карателя в программе украинской журналистки Соне Кошкиной «KishkiNa», Пашинина используют не только для троллинга российской аудитории.В упомянутом интервью внимание наших сограждан было приковано главным образом к чуть ли не эротическим переживаниям («приятно, всплеск гормонов») служителя муз, связанных с убийством людей.А между тем в выступлении это было совсем не главное. Центральным моментом для украинской публики, на которое оно, в данном случае, и было рассчитано, стало то, что Пашинин заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.Иллюстрируя свое утверждение, он вспомнил оперного певца Василия Слипака, ставшего боевиком-правосеком (членом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» и ликвидированным в Донбассе).«Он все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому, что от них осталось. Потому что украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называются гражданами Украины, пускай называются кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор, или нет. Им пофиг!» — заявил Пашинин.И это не просто истерика неадекватного человека в прямом эфире – это часть информационной кампании по расчеловечиванию уже не «донецких», и «луганских», а «внутреннего врага», к которым Пашинин и те, кто обеспечил его трибуной, относят теперь и украинцев – «недостаточно свидомых».Особо было подчеркнуто, что никто претендующий на статус «украинца» не имеет права держаться в стороне от резни в Донбассе и прочих конфликтов на постмайданной Украине. Заранее зная ответ, Кошкина спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. На что он отметил, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды карбата.То есть никакого оправдания у аполитичных украинцев, просто пытающихся выжить и обеспечить всем необходимым свои семьи, быть не может – они даже не имеют права называться «народом», со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе и правовыми.Семя упало на вполне подготовленную почву. Выступление Пашинина встретило довольно живую поддержку и одобрение у политически активной части украинской аудитории, то есть изложенные в нем тезисы приняты и одобрены.Можно предположить, что обсуждаемый вопрос лежит исключительно в нравственной плоскости. Однако опыт последних пяти лет показывает, что на Украине после рассуждений о «нравственности» немедленно следуют проскрипции.Сегодня, накануне выборов, это особенно важно. Ряд пропагандистов киевского режима в один голос утверждают, что «Путин непременно использует выборы для захвата Украины изнутри».В этом хоре прозвучал и голос другой беглой знаменитости – политолога Андрея Пионтковского, заявившего, что «участие России в политическом процессе накануне президентских выборов в Украине будет очень сильным», и фактически призвавшего «нейтрализовать» промосковских кандидатов. «Но я просто не могу не замечать очевидных вещей. Например, заявления Медведчука, который непонятно почему до сих пор не в тюрьме сидит, а является крупным политическим деятелем», — возмущается Пионтковский.Но если пересажать оппозиционных кандидатов Порошенко сложно (на Западе могут не понять), то воздействовать на избирателей вполне можно.Конечно, лишить «несвидомых» украинцев избирательных прав на основании того, что они «не народ» и «не украинцы», едва ли получится. А вот постараться запугать часть из них с помощью «активистов» и «патриотов» вроде Пашинина и его «побратимов» вполне можно.Как мы видим, в эфире прямо сообщается, что большинство населения страны – «не народ» и «не украинцы», и на этом основании с ними можно не считаться. Следующий шаг, если в нем возникнет потребность, – объявление их всех или части врагами нации. Ведь киевский режим остро нуждается во «врагах», без которых просто не может существовать.Примечательно, что подобного рода тенденции наблюдались в бандеровских формированиях в конце 40-х.Когда банды, разбитые частями Советской Армии, загнали в леса и болота и взяли в плотную осаду истребительных отрядов и спецгрупп МГБ, бандеровские резуны обратили свою потребность в убийствах и насилии на своих же подельников.При формировании УПА летом-осенью 1943 года в её рядах оказались не только украинцы, но и представители других национальностей. Частью из бывших окруженцев Красной Армии и бежавших из германских лагерей советских военнопленных, осевших в селах, частью — из национальных формирований германской полиции порядка. Кто-то прибился к бандеровцам добровольно, кого-то «мобилизовали».И вот летом 1944 года один из главарей УПА Клячкивский издает приказ о «чистке рядов» загнанных в чащобы остатков бандеровских банд от «нестойких элементов», то есть от неукраинцев, которые и были вырезаны.А в конце 1944 года пришел черед уже малороссов — выходцев с Восточной и Центральной Украины, которых также уничтожили их вчерашние «побратимы».Реализовать данную каннибальскую схему сегодня не получится: в нынешних ВСУ и в карбатах, да и на всей Украине «схидняков» и этнических великороссов куда больше, чем «западенцев».Так что «враги» и жертвы, необходимые нынешнему режиму как воздух, будут назначаться по другому принципу. Степень «свидомости» при этом – не главная характеристика. Гораздо важнее степень беззащитности намеченной жертвы.УПЦ МП, например, хорошо организована и пользуется поддержкой значительной части населения, и потому трогать ее «всерьез» небезопасно. Даже цыгане, которых, было взялись громить нацисты, оказались не столь беззащитны: за них тут же вступились в ЕС.И в этом смысле обычные рядовые украинцы, обыватели, не состоящие ни в каких объединениях и не участвующие ни в каких политических мероприятиях, являются гораздо более удобным объектом для «борьбы с ворогами».Однако именно эти люди являются базисом, основой любого общества, и посягательство на них и на их права – это путь самоуничтожения. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 212 Источник Похожие новости Не верьте, банки не заплатят. Платить придётся вкладчикам Бумаги скинули, пора наступать! Стив Бэннон создал фонд для войны с «дьяволом» в Европе

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