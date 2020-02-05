В преддверии встречи с Путиным: Лукашенко рекомендовали посмотреть на Януковича и почитать сказки Пушкина

По мнению украинского политика, члена Партии регионов Алексея Журавко, Лукашенко следует прекратить "заигрывать с Западом", иначе его страна пойдёт по сценарию Украины и погрязнет в гражданском конфликте:

Пусть смотрит, что произошло с Януковичем, - то же самое произойдёт и с ним,-

заявил политик изданию "Политнавигатор".

По мнению Журавко, НАТО намереваются устроить в Белоруссии революцию и закончится всё большим горем, фашизмом и нацизмом.

Кроме того, депутат Рады от Партии регионов обвинил белорусского лидера в негласной поддержке бандеровского режима, продвигаемого официальным Киевом.

Напряжённость на Украине перед встречей Лукашенко и Путина объяснима, считает политолог и публицист Армен Гаспарян - особенно учитывая место, где она состоится.

В Киеве нынче весьма нервно. Там ожидают встречи Путина с Лукашенко в Крыму.

Простые же пользователи Сети сравнили президента Белоруссии с героиней сказки Пушкина:

После того как Лукашенко захотел быть владычицей морской, его, по ходу дела, ожидает известный финал с корытом.

Фото: скриншот twitter.com/very_sexyempire

Напомним, Александр Лукашенко в очередном своём заявлении сделал отсылку к высоким отношениям с Вашингтоном, отметив, что в Москве критически отнеслись к визиту Помпео в Минск. Он подчеркнул, что Россия "взасос старается целоваться" с США. А Минску "скандал подняли". А также добавил о ценах на нефть: "Дурачков нашли". Ясно, что всё сказанное транслировалось накануне очередного раунда переговоров с Россией, в том числе по энергоресурсам.