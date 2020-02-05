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В преддверии встречи с Путиным: Лукашенко рекомендовали посмотреть на Януковича и почитать сказки Пушкина
05 февраля 2020, 19:09 • 75 • Политика
В преддверии запланированной на 7 февраля встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина белорусскому лидеру порекомендовали посмотреть на бывшего президента Януковича и не допускать его ошибок. А в соцсетях "батьке" напомнили сюжет сказки Пушкина с печальным финалом с корытом.
По мнению украинского политика, члена Партии регионов Алексея Журавко, Лукашенко следует прекратить "заигрывать с Западом", иначе его страна пойдёт по сценарию Украины и погрязнет в гражданском конфликте:
заявил политик изданию "Политнавигатор".
По мнению Журавко, НАТО намереваются устроить в Белоруссии революцию и закончится всё большим горем, фашизмом и нацизмом.
Кроме того, депутат Рады от Партии регионов обвинил белорусского лидера в негласной поддержке бандеровского режима, продвигаемого официальным Киевом.
Напряжённость на Украине перед встречей Лукашенко и Путина объяснима, считает политолог и публицист Армен Гаспарян - особенно учитывая место, где она состоится.
Простые же пользователи Сети сравнили президента Белоруссии с героиней сказки Пушкина:
Фото: скриншот twitter.com/very_sexyempire
Напомним, Александр Лукашенко в очередном своём заявлении сделал отсылку к высоким отношениям с Вашингтоном, отметив, что в Москве критически отнеслись к визиту Помпео в Минск. Он подчеркнул, что Россия "взасос старается целоваться" с США. А Минску "скандал подняли". А также добавил о ценах на нефть: "Дурачков нашли". Ясно, что всё сказанное транслировалось накануне очередного раунда переговоров с Россией, в том числе по энергоресурсам.
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