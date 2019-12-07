В преддверии саммита «нормандской четвёрки»: на Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов. При этом он не раскрыл деталей того, как будет проходить восстановление связей с территориями юго-востока страны. По мнению экспертов, в преддверии саммита в нормандском формате украинский лидер сделал некие домашние заготовки, которые представит на встрече в Париже.

В Киеве в закрытом режиме состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, созванное президентом Украины Владимиром Зеленским накануне саммита лидеров «нормандской четвёрки». По итогам встречи стала известна повестка дня, обсуждавшаяся на заседании.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, были рассмотрены три ключевых вопроса — сценарий реинтеграции Донбасса, территориальная оборона и кибербезопасность. Он подчеркнул, что решения по всем пунктам были приняты единогласно.

«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев (реинтеграции Донбасса. — RT), который будет воплощаться в жизнь как основной на данный момент», — приводит слова Данилова украинское интернет-издание Gazeta.ua.

Он добавил, что стратегия территориальной обороны должна быть принята до 31 марта 2020 года, а говоря о кибербезопасности, Данилов заметил, что Украина ежедневно сталкивается с атаками «с определённых территорий».

По его словам, Владимир Зеленский на предстоящей 9 декабря в Париже встрече с лидерами Германии, Франции и России планирует обсудить четыре вопроса: возвращение всех удерживаемых лиц, прекращение огня, восстановление контроля украинских силовиков над границей с РФ в Донбассе и выборы на неподконтрольных Киеву территориях.

«Ничего нового в сценарии не будет»

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, Киев вряд ли собирается перейти к выполнению Минских соглашений.

«Встреча в нормандском формате — это попытка Зеленского показать себя международным деятелем, он знает, что его поддержат западные участники саммита. Тыл у него в этом смысле обеспечен, так как от Минских соглашений ему надо как-то отказаться — будут предъявлены какие-то новые требования, которые станут фактически ультиматумом», — заметил эксперт в беседе с RT.

Очевидно, что для Владимира Зеленского предстоящие в Париже переговоры будут сложными, заявил RT политолог Александр Асафов. В этой связи, по его словам, украинский лидер делает своего рода «домашние задания» — заготовки для выстраивания собственной позиции.

«Ситуация сейчас непредсказуема, есть определённый инсайд из окружения Зеленского о том, что они хотят максимально жёстко вести переговоры для того, чтобы Россию в лице Владимира Путина спровоцировать на какие-то резкие заявления, обозначения крайних вариантов», — заметил он.

По мнению политолога Юрия Светова, отсутствие каких-либо деталей по сценариям реинтеграции Донбасса может быть связано с тем, что нынешняя украинская власть опасается нападок со стороны оппозиционных и радикальных сил внутри Украины.

«Вот этот призыв Порошенко, Вакарчука и Тимошенко выходить на новый «майдан» говорит о желании оказать давление на Зеленского, призывая его ничему не уступать и не отступать. Что касается планов по реинтеграции Донбасса, я думаю, что там ничего нового не будет. Как неоднократно отмечал Путин, размышляя о судьбе этих территорий, надо говорить с людьми, которые там живут. Но пока украинской власти это не под силу», — пояснил собеседник RT.

Пять сценариев

В конце ноября секретарь СНБО рассказал о том, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заверив, что «Киев вернёт границы Донецкой и Луганской областей и обязательно Крым», однако подробностей не привёл. 3 декабря Владимир Зеленский утвердил эти сценарии на совещании по подготовке к саммиту в нормандском формате. По его словам, урегулирования ситуации на юго-востоке Украины необходимо достичь исключительно «политико-дипломатическими методами».

Вместе с тем президент Украины в интервью немецкому Der Spiegel заявил, что будет бороться за «потерявшихся жителей Донбасса», а «те, кто за Россию», могут покинуть регион. При этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Владимир Зеленский указал, что Киев не собирается вести прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР, и призвал включить в трёхстороннюю контактную группу представителей переселенцев, покинувших Донбасс после 2014 года.

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Украинский лидер также рассказал о планах провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже. По его словам, он рассчитывает смотреть своему коллеге «глаза в глаза».

«Я хочу увидеть человека и привезти со встречи в нормандском формате понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я смогу точно понять это за столом переговоров», — добавил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле серьёзно настроены на предстоящую встречу в столице Франции.

«Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить ещё раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договорённостей, не допустить попытки какого-то размывания этих договорённостей», — заявил он.