«В преддверии президентских выборов»: Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей

Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе является провокацией, подготовленной украинскими властями в преддверии выборов президента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, произошедшее стало частью «нечистоплотной игры» внутри страны и попыткой Киева обострить отношения с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что таким образом на Украине привлекали к себе внимание Запада. Вместе с тем Путин выразил уверенность, что народы двух государств навсегда останутся братскими — вне зависимости от политической обстановки.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей.

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

По словам Путина, президенту Украины Петру Порошенко потребовалось обострить ситуацию и создать трудности для своих политических конкурентов. Путин отметил, что на предстоящих выборах у действующего президента Украины «есть шансы не войти даже во второй тур».

Российский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация выгодна Порошенко, так как события в Керчи дали повод ввести на Украине военное положение.

«Небольшой инцидент в Чёрном море — и ввели военное положение. Явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт», — сказал Путин.

Президент добавил, что ранее у Киева были более серьёзные причины пойти на чрезвычайные меры, но этого не случилось.

«Произошёл инцидент на Чёрном море. Это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году? Тогда Крым решил присоединиться к России — это же совсем другая история, масштабная. Или же тяжёлые события гражданской войны на Украине — на юго-востоке, в Донбассе — с применением со стороны правительственных войск тяжёлой артиллерии, даже авиации. Война, по сути. И никакого военного положения не вводилось», — подчеркнул Путин.

«Явные признаки заготовленной ранее провокации»

Президент России отметил, что украинские моряки знали, что намеренно идут на провокацию.

«Среди членов экипажа оказались два сотрудника Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. И они признались, что они сотрудники Службы безопасности Украины. Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной именно на то, чтобы воспользоваться этим как предлогом, чтобы ввести военное положение в стране», — отметил Путин.

На это обстоятельство обратил внимание и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, обнаруженная на украинских судах документация прямо указывает на замысел Киева.

«Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчёте на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве», — рассказал министр.

Как ранее сообщили в ФСБ, на борту был найден конспект с записями о правилах прохождения Керченского пролива, который свидетельствует о том, что моряки знали о нарушении установленного законом порядка.

Согласно обнаруженным документам, морякам была поставлена задача осуществить переход через Керченский пролив «скрытным порядком».

Лавров добавил, что призывы о деэскалации, направленные к Украине наряду с Россией, указывают на вину Киева в инциденте.

«Эти призывы, в том числе к Украине, являются однозначным подтверждением вины Киева за произошедшее. Если была бы хоть малейшая возможность, как говорят в народе, «отмазать» киевские власти, то призывов к Украине со стороны наших западных коллег вообще не было бы. А был бы только призыв к Российской Федерации», — заключил дипломат.

Как и президент, российский министр обратил внимание на тот факт, что украинские суда проникли на территорию, которая была российской и до присоединения Крыма.

«Согласно этим фактам, даже если абстрагироваться от того, что произошло в марте 2014 года в Крыму, нарушение украинскими судами территориальных вод Российской Федерации состоялось в той точке, которая и до 2014 года официально признавалась всеми, включая Украину, началом территориальных вод Российской Федерации», — отметил министр.

Глава МИД РФ предположил, что инцидент в Керчи может быть попыткой Украины привлечь к себе внимание Запада.

«Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю», — сказал Лавров.

Путин заключил, что инцидент в Керчи одновременно направлен на ухудшение отношений Киева и Москвы и позволяет украинским властям решить внутренние политические проблемы.

«Это игра на обострение отношений с Россией, это нечистоплотная игра внутри Украины с целью подавления своих политических противников», — считает президент РФ. — Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, им ничего уже другого не осталось».

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что жителям Украины ещё предстоит определиться со своим отношением к нынешней власти. «Украинцы когда-нибудь дадут оценку действующей власти в Киеве, как грузинский народ дал оценку Саакашвили», — сказал президент РФ.

Российский руководитель предположил, что в будущем отношения между россиянами и украинцами изменятся к лучшему. «Как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве не находился, русский и украинский народы всегда были и навсегда останутся братскими, очень близкими народами. Эта пена политическая сойдёт, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству», — заключил президент.

«НАТО поддерживает Украину»

Напомним, утром 25 ноября погрануправление ФСБ России по Республике Крым сообщило о незаконном пересечении госграницы РФ тремя судами Военно-морских сил Украины.

Следовавшие из Одессы в Мариуполь украинские катеры «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» не подчинялись требованиям российской стороны, опасно маневрировали и двигались в сторону Керченского пролива.

Для принудительной остановки военных судов потребовалось применить оружие. Корабли и весь экипаж — 24 военнослужащих, в том числе 2 сотрудника СБУ Украины — были задержаны. В ходе операции трое моряков ВМС Украины получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Впоследствии крымские суды арестовали всех украинских моряков на два месяца за нарушение границы РФ.

В ФСБ подчеркнули, что украинской стороне был известен порядок прохождения через территориальные воды РФ, поскольку в сентябре 2018 года этими правилами ВМС Украины пользовались для мирного прохода под Крымским мостом.

При этом российскую повестку по Керченскому проливу заблокировали на Совбезе ООН. Позже НАТО пообещало оказать Украине содействие. «НАТО поддерживает Украину и будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку стране в рамках налаженного сотрудничества», — говорится в официальном сообщении организации. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ждёт появления кораблей НАТО в Чёрном море.

Впоследствии украинский глава стал выступать с заявлениями, что его страна «находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией». 27 ноября Порошенко после нескольких попыток ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней, хотя изначальный указ предполагал 60-дневный срок действия чрезвычайных мер.

Комментируя решение Совбеза, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT выразил беспокойство, что такой шаг может позволить Украине осуществлять новые провокации.

«Я боюсь, что после того, как западные страны, которые имеют определённое влияние на Украину, продемонстрировали подобное отношение к произошедшему, украинская сторона может почувствовать себя более вольготно для того, чтобы принять участие в подобных провокациях в будущем», — сказал он.