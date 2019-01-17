В преддверии переговоров: МИД Японии выразил протест из-за «действий российской стороны» у берегов Курил

Токио выразил протест в связи с действиями погранслужбы ФСБ России, которая оштрафовала два японских судна за ловлю рыбы у Южных Курил без соответствующих документов. 14 января главы МИД РФ и Японии начали переговоры по проблематике мирного договора. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва исходит из того, что итоги Второй мировой войны незыблемы. Таким образом, суверенитет РФ над Курилами не подлежит обсуждению. 22 января в Москве состоится встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В Кремле отметили, что ожидают сложных переговоров.

Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с действиями Пограничной службы России, которая оштрафовала два японских рыболовецких судна. Моряки вели незаконный промысел у южных Курильских островов, у них не было при себе всех необходимых разрешительных документов.

«Действия российской стороны по отношению к японским рыболовецким судам являются нарушением существующих договорённостей о рыбном промысле в районе четырёх северных островов и правовой позиции нашего государства в отношении четырёх северных островов. Эти действия являются неприемлемыми, российской стороне был выражен протест в форме представления», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Инцидент произошёл 7 января у острова Кунашир на юге Курил. Пограничная служба ФСБ РФ задержала японские суда и сопроводила их в порт Южно-Курильск для проведения дополнительного разбирательства. После этого рыбаков отпустили.

Напомним, что, по соглашению между правительством Российской Федерации и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года, японские суда могут ловить рыбу в районе южных Курил по выделенной квоте за определённую плату. При этом они должны должным образом оформить документы.

Стремление к партнёрству

14 января в Москве состоялись переговоры между главами МИД России и Японии Сергеем Лавровым и Таро Коно. Стороны приступили к детальному обсуждению проблематики мирного договора.

Позднее министр иностранных дел РФ отметил, что решение имеющихся проблем необходимо, чтобы Москва и Токио «на международной арене ощущали себя партнёрами, а не странами, которые стоят по разные стороны баррикад».

© Maxim Shemetov / Reuters

По его оценке, в целом отношения находятся на низком уровне. Министр напомнил, что Япония присоединилась к некоторым санкциям против России и поддерживает антироссийские резолюции G7.

«Япония присоединилась к целому ряду санкций, которые были введены в отношении нашей страны, — едва ли это вписывается в понимание формирования качественно нового уровня отношений», — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России также пояснил, что ключевым моментом в продвижении переговоров между двумя странами должно стать признание итогов Второй мировой войны, по окончании которой все острова Южной Курильской гряды перешли к Советскому Союзу, а затем — к Российской Федерации.

«Япония при поддержке Советского Союза в 1956 году стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 27, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы», — отметил Лавров.

«Непростые переговоры»

22 января в Москве пройдёт встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Помощник президента России Юрий Ушаков в преддверие встречи заявил, что в Кремле ожидают непростых переговоров.

«Задача очень непростая, и нас ждут, в общем-то, непростые переговоры», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

© Valery Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Pool via REUTERS

Ушаков напомнил, что у Москвы и Токио по-прежнему есть разногласия, «но также сохраняется желание и воля лидеров двух стран полностью нормализовать отношения».

«Российская сторона чётко придерживается мнения, что решение проблемы мирного договора должно быть однозначно поддержано и однозначно принято народом прежде всего России, но и вообще народами обеих стран», — заключил помощник президента России.

Интересы России

В Кремле поясняют, что Москва в переговорном процессе намерена отстаивать интересы России в общем и каждого россиянина в частности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интересы живущих на Курильских островах россиян не должны пострадать.

«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесён какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что главы России и Японии ранее договорились в данном вопросе «искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран».

МИД РФ, со своей стороны, призвал не спекулировать на теме мирного договора с Японией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что российская сторона не нарушала «режим тишины» вокруг работы экспертов по спорному вопросу.

«Могу лишь разделить мнение представителей японского МИД о том, что самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств», — подчеркнула Захарова.