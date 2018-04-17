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В преддверии новых ударов Запада
17 апреля 2018, 08:39 • 70 • Аналитика
Дональд Трамп объявил ракетный удар, нанесенный по Сирии, примером блистательной военной операции.
«Сирийская операция была проведена настолько совершенно, с такой точностью, что фейковые новости могли дискредитировать ее лишь одним способом — использовать мое выражение „миссия завершена“. Я знал, что они за нее ухватятся, но это такой замечательный военный термин, что его следовало применить вновь. Использовать часто», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что слова «миссия завершена» произнес Буш-младший в 2003 году (во время войны в Ираке), после чего ему ее постоянно вспоминали до конца его президентства. Она стала своего рода мемом, и в устах Трампа немедленно вызвала ассоциацию с иракскими «успехами».
Ранее Дональд Трамп заявил, что США и их союзники добились поставленных целей при нанесении удара по Сирии.
Впрочем, надо признать, что американские военные действительно добились поставленных целей и провели операцию блестяще. Очевидно, что для них главной задачей было пустить ракеты так, чтобы минимизировать жертвы и не дай бог зацепить объекты, где находились бы россияне, чтобы ни в коем случае не спровоцировать ответный удар. И с этой задачей они справились на «отлично»: потерь не у России, ни у Ирана, ни у Сирии нет. Разрушения тоже минимальны.
То есть можно с полным основанием констатировать, что американские военные с филигранной точностью прошли по лезвию ножа.
Ответ на вопрос, почему им вообще пришлось решать столь странные и рискованные задачи, очевиден: так Трамп решал свои репутационные проблемы. И, в отличие от военных, решал их далеко не блестяще.
Так, например, для американских военных стало очевидно, что их главнокомандующий, спасая свою подмоченную, в том числе и интрижками с порнозвездами, репутацию, сделал их участниками спектакля, явно не достойного солдат великой державы.
Впрочем, в еще более дурацком положении оказался французский лидер, высоко оценивший действия французских военных во время удара по Сирии, в котором они, согласно данным объективного контроля МО России, вовсе не участвовали. Стоит ли удивляться, что подобное фиглярство вызывает недоумение и откровенные насмешки.
Пытаясь хоть как-то оправдать свои действия, Макрон не придумал ничего лучшего, как объявить, что удары по Сирии принесли западному блоку немалую геополитическую победу. Поскольку осложнили отношения между Анкарой, которая «удар поддержала», и Москвой. Таким образом, Трамп продемонстрировал всему миру еще и свою полную некомпетентность в вопросах Ближнего Востока. Общеизвестно, что отношения Москвы и Анкары к действующей в Сирии власти противоположны, что, однако не мешает им взаимодействовать в ряде вопросов, а Эрдогану называть Путина «моим дорогим другом». И нынешний ракетный обстрел ничего к этому не прибавил и не убавил.
Еще большие репутационные потери западный блок понес из-за того, что происшедшее показало высокую эффективность ПВО Сирии против «хороших и умных ракет». Сегодня американские эксперты наперебой утверждают, что в отражении атаки участвовали не только советские системы второго поколения, но, возможно, и более современные российские модели. Или, по крайней мере, старые ЗРК и РЛС были модернизированы до более совершенного уровня.
Вполне возможно, что это так и было, однако и в этом случае превосходство отечественных систем ПВО очевидно, а заявления экспертов выглядят размахиванием кулаками после драки и попытками оправдаться.
Иными словами, тема показательного наказания России (да и Ирана, и даже Сирии) явно осталась нераскрыта. Более того, судя по комментариям западной прессы, нанесенный удар еще более укрепил позиции нашей страны, в том числе и в политическом, и в психологическом плане.
Каких шагов в свете этого следует ожидать от западного блока?
Одним из указаний на возможное развитие ситуации является то обстоятельство, что Иордания и США начали совместные военные учения, участие в которых примут все рода войск и спецназ.
Важнейшей целью этого мероприятия в котором вместе с иорданскими военными примут участие 3,5 тысячи американцев, будет реагирование на нападение с использованием химического оружия.
Что, по словам главы управления по тренировкам центрального командования США Джона Мота, «является актуальным вызовом в регионе».
Понятно, что американцы лучше чем кто бы то ни было знают, что никакого химического оружия у Асада нет, и, соответственно, актуальность этого «вызова в регионе», мягко говоря, сильно преувеличена.
Напомним также, что на следующий день после обстрела представитель Госдепартамента Хезер Науэрт объявила, что возвращение к диалогу в женевском формате возможно лишь при декларировании «запасов химического оружия, находящегося у сирийского правительства».
А Тереза Мэй 16 апреля заявила, что «крайне вероятно, что Дамаск повторит химические атаки».
Все это говорит о том, что, несмотря на разоблачение провокации в Думе и на фактический провал «удара возмездия», превратившегося в неубедительный фарс, Запад дает понять, что намерен и дальше педалировать «химическую» тематику и угрожать Дамаску и России новыми ударами. К информационной подготовке подключился Михаил Горбачев, заявивший вскоре после того, как стало ясно, что удар нанесен в «никуда», что ракетная атака была «тренировочной» (прежде «чем начать стрелять по-настоящему»).
Хотя понятно, что, если бы американцы и их союзники могли бы ударить по-настоящему, они бы это сделали. Но такой возможности им не дали, и крайне мала вероятность, что дадут в дальнейшем.
Об этом, в частности, свидетельствует тревога, охватившая Тель-Авив после того, как начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что Россия может вернуться к рассмотрению возможности продажи ЗРК С-300 Дамаску.
Издание El País сообщает, что вооружённые силы Израиля опасаются, что передача Сирии более современных систем противовоздушной обороны может оградить Дамаск от «будущих ответных мер», а также поставит под угрозу «свободу действий» израильских ВВС в воздушном пространстве не только Сирии, но и Ливана.
То есть Израиль де-факто признает что возможность «ударов возмездия» по Сирии может быть практически сведена к нулю, даже без прямого участия России в охране ближневосточного неба.
Однако, как мы видим, Запад пытается продолжить взятую им линию на угрозы и шантаж новыми провокациями. Впрочем, нельзя исключать и то, что продолжение раскручивания уже дискредитировавшей себя «химической» темы есть не признак ригидности Запада, а является попыткой отвлечь внимание от мест нового удара по интересам нашей страны. Который, скорее всего, будет нанесен не силой оружия.
Автор: Борис Джерелиевский
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