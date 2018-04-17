В преддверии новых ударов Запада • 70 • Аналитика







«Сирийская операция была проведена настолько совершенно, с такой точностью, что фейковые новости могли дискредитировать ее лишь одним способом — использовать мое выражение „миссия завершена“. Я знал, что они за нее ухватятся, но это такой замечательный военный термин, что его следовало применить вновь. Использовать часто», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.





Напомним, что слова «миссия завершена» произнес Буш-младший в 2003 году (во время войны в Ираке), после чего ему ее постоянно вспоминали до конца его президентства. Она стала своего рода мемом, и в устах Трампа немедленно вызвала ассоциацию с иракскими «успехами».



Ранее Дональд Трамп заявил, что США и их союзники добились поставленных целей при нанесении удара по Сирии.



Впрочем, надо признать, что американские военные действительно добились поставленных целей и провели операцию блестяще. Очевидно, что для них главной задачей было пустить ракеты так, чтобы минимизировать жертвы и не дай бог зацепить объекты, где находились бы россияне, чтобы ни в коем случае не спровоцировать ответный удар. И с этой задачей они справились на «отлично»: потерь не у России, ни у Ирана, ни у Сирии нет. Разрушения тоже минимальны.



То есть можно с полным основанием констатировать, что американские военные с филигранной точностью прошли по лезвию ножа.



Ответ на вопрос, почему им вообще пришлось решать столь странные и рискованные задачи, очевиден: так Трамп решал свои репутационные проблемы. И, в отличие от военных, решал их далеко не блестяще.



Так, например, для американских военных стало очевидно, что их главнокомандующий, спасая свою подмоченную, в том числе и интрижками с порнозвездами, репутацию, сделал их участниками спектакля, явно не достойного солдат великой державы.



Впрочем, в еще более дурацком положении оказался французский лидер, высоко оценивший действия французских военных во время удара по Сирии, в котором они, согласно данным объективного контроля МО России, вовсе не участвовали. Стоит ли удивляться, что подобное фиглярство вызывает недоумение и откровенные насмешки.



Пытаясь хоть как-то оправдать свои действия, Макрон не придумал ничего лучшего, как объявить, что удары по Сирии принесли западному блоку немалую геополитическую победу. Поскольку осложнили отношения между Анкарой, которая «удар поддержала», и Москвой. Таким образом, Трамп продемонстрировал всему миру еще и свою полную некомпетентность в вопросах Ближнего Востока. Общеизвестно, что отношения Москвы и Анкары к действующей в Сирии власти противоположны, что, однако не мешает им взаимодействовать в ряде вопросов, а Эрдогану называть Путина «моим дорогим другом». И нынешний ракетный обстрел ничего к этому не прибавил и не убавил.



Еще большие репутационные потери западный блок понес из-за того, что происшедшее показало высокую эффективность ПВО Сирии против «хороших и умных ракет». Сегодня американские эксперты наперебой утверждают, что в отражении атаки участвовали не только советские системы второго поколения, но, возможно, и более современные российские модели. Или, по крайней мере, старые ЗРК и РЛС были модернизированы до более совершенного уровня.



Вполне возможно, что это так и было, однако и в этом случае превосходство отечественных систем ПВО очевидно, а заявления экспертов выглядят размахиванием кулаками после драки и попытками оправдаться.



Иными словами, тема показательного наказания России (да и Ирана, и даже Сирии) явно осталась нераскрыта. Более того, судя по комментариям западной прессы, нанесенный удар еще более укрепил позиции нашей страны, в том числе и в политическом, и в психологическом плане.



Каких шагов в свете этого следует ожидать от западного блока?



Одним из указаний на возможное развитие ситуации является то обстоятельство, что Иордания и США начали совместные военные учения, участие в которых примут все рода войск и спецназ.



Важнейшей целью этого мероприятия в котором вместе с иорданскими военными примут участие 3,5 тысячи американцев, будет реагирование на нападение с использованием химического оружия.



Украинские новости? Спасибо, ешьте сами!



Что, по словам главы управления по тренировкам центрального командования США Джона Мота, «является актуальным вызовом в регионе».



Понятно, что американцы лучше чем кто бы то ни было знают, что никакого химического оружия у Асада нет, и, соответственно, актуальность этого «вызова в регионе», мягко говоря, сильно преувеличена.



Напомним также, что на следующий день после обстрела представитель Госдепартамента Хезер Науэрт объявила, что возвращение к диалогу в женевском формате возможно лишь при декларировании «запасов химического оружия, находящегося у сирийского правительства».



А Тереза Мэй 16 апреля заявила, что «крайне вероятно, что Дамаск повторит химические атаки».



Все это говорит о том, что, несмотря на разоблачение провокации в Думе и на фактический провал «удара возмездия», превратившегося в неубедительный фарс, Запад дает понять, что намерен и дальше педалировать «химическую» тематику и угрожать Дамаску и России новыми ударами. К информационной подготовке подключился Михаил Горбачев, заявивший вскоре после того, как стало ясно, что удар нанесен в «никуда», что ракетная атака была «тренировочной» (прежде «чем начать стрелять по-настоящему»).



Хотя понятно, что, если бы американцы и их союзники могли бы ударить по-настоящему, они бы это сделали. Но такой возможности им не дали, и крайне мала вероятность, что дадут в дальнейшем.



Об этом, в частности, свидетельствует тревога, охватившая Тель-Авив после того, как начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что Россия может вернуться к рассмотрению возможности продажи ЗРК С-300 Дамаску. Возвращение потерянных берегов



Издание El País сообщает, что вооружённые силы Израиля опасаются, что передача Сирии более современных систем противовоздушной обороны может оградить Дамаск от «будущих ответных мер», а также поставит под угрозу «свободу действий» израильских ВВС в воздушном пространстве не только Сирии, но и Ливана.



То есть Израиль де-факто признает что возможность «ударов возмездия» по Сирии может быть практически сведена к нулю, даже без прямого участия России в охране ближневосточного неба.



Однако, как мы видим, Запад пытается продолжить взятую им линию на угрозы и шантаж новыми провокациями. Впрочем, нельзя исключать и то, что продолжение раскручивания уже дискредитировавшей себя «химической» темы есть не признак ригидности Запада, а является попыткой отвлечь внимание от мест нового удара по интересам нашей страны. Который, скорее всего, будет нанесен не силой оружия. Дональд Трамп объявил ракетный удар, нанесенный по Сирии, примером блистательной военной операции.«Сирийская операция была проведена настолько совершенно, с такой точностью, что фейковые новости могли дискредитировать ее лишь одним способом — использовать мое выражение „миссия завершена“. Я знал, что они за нее ухватятся, но это такой замечательный военный термин, что его следовало применить вновь. Использовать часто», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.Напомним, что слова «миссия завершена» произнес Буш-младший в 2003 году (во время войны в Ираке), после чего ему ее постоянно вспоминали до конца его президентства. Она стала своего рода мемом, и в устах Трампа немедленно вызвала ассоциацию с иракскими «успехами».Ранее Дональд Трамп заявил, что США и их союзники добились поставленных целей при нанесении удара по Сирии.Впрочем, надо признать, что американские военные действительно добились поставленных целей и провели операцию блестяще. Очевидно, что для них главной задачей было пустить ракеты так, чтобы минимизировать жертвы и не дай бог зацепить объекты, где находились бы россияне, чтобы ни в коем случае не спровоцировать ответный удар. И с этой задачей они справились на «отлично»: потерь не у России, ни у Ирана, ни у Сирии нет. Разрушения тоже минимальны.То есть можно с полным основанием констатировать, что американские военные с филигранной точностью прошли по лезвию ножа.Ответ на вопрос, почему им вообще пришлось решать столь странные и рискованные задачи, очевиден: так Трамп решал свои репутационные проблемы. И, в отличие от военных, решал их далеко не блестяще.Так, например, для американских военных стало очевидно, что их главнокомандующий, спасая свою подмоченную, в том числе и интрижками с порнозвездами, репутацию, сделал их участниками спектакля, явно не достойного солдат великой державы.Впрочем, в еще более дурацком положении оказался французский лидер, высоко оценивший действия французских военных во время удара по Сирии, в котором они, согласно данным объективного контроля МО России, вовсе не участвовали. Стоит ли удивляться, что подобное фиглярство вызывает недоумение и откровенные насмешки.Пытаясь хоть как-то оправдать свои действия, Макрон не придумал ничего лучшего, как объявить, что удары по Сирии принесли западному блоку немалую геополитическую победу. Поскольку осложнили отношения между Анкарой, которая «удар поддержала», и Москвой. Таким образом, Трамп продемонстрировал всему миру еще и свою полную некомпетентность в вопросах Ближнего Востока. Общеизвестно, что отношения Москвы и Анкары к действующей в Сирии власти противоположны, что, однако не мешает им взаимодействовать в ряде вопросов, а Эрдогану называть Путина «моим дорогим другом». И нынешний ракетный обстрел ничего к этому не прибавил и не убавил.Еще большие репутационные потери западный блок понес из-за того, что происшедшее показало высокую эффективность ПВО Сирии против «хороших и умных ракет». Сегодня американские эксперты наперебой утверждают, что в отражении атаки участвовали не только советские системы второго поколения, но, возможно, и более современные российские модели. Или, по крайней мере, старые ЗРК и РЛС были модернизированы до более совершенного уровня.Вполне возможно, что это так и было, однако и в этом случае превосходство отечественных систем ПВО очевидно, а заявления экспертов выглядят размахиванием кулаками после драки и попытками оправдаться.Иными словами, тема показательного наказания России (да и Ирана, и даже Сирии) явно осталась нераскрыта. Более того, судя по комментариям западной прессы, нанесенный удар еще более укрепил позиции нашей страны, в том числе и в политическом, и в психологическом плане.Каких шагов в свете этого следует ожидать от западного блока?Одним из указаний на возможное развитие ситуации является то обстоятельство, что Иордания и США начали совместные военные учения, участие в которых примут все рода войск и спецназ.Важнейшей целью этого мероприятия в котором вместе с иорданскими военными примут участие 3,5 тысячи американцев, будет реагирование на нападение с использованием химического оружия.Что, по словам главы управления по тренировкам центрального командования США Джона Мота, «является актуальным вызовом в регионе».Понятно, что американцы лучше чем кто бы то ни было знают, что никакого химического оружия у Асада нет, и, соответственно, актуальность этого «вызова в регионе», мягко говоря, сильно преувеличена.Напомним также, что на следующий день после обстрела представитель Госдепартамента Хезер Науэрт объявила, что возвращение к диалогу в женевском формате возможно лишь при декларировании «запасов химического оружия, находящегося у сирийского правительства».А Тереза Мэй 16 апреля заявила, что «крайне вероятно, что Дамаск повторит химические атаки».Все это говорит о том, что, несмотря на разоблачение провокации в Думе и на фактический провал «удара возмездия», превратившегося в неубедительный фарс, Запад дает понять, что намерен и дальше педалировать «химическую» тематику и угрожать Дамаску и России новыми ударами. К информационной подготовке подключился Михаил Горбачев, заявивший вскоре после того, как стало ясно, что удар нанесен в «никуда», что ракетная атака была «тренировочной» (прежде «чем начать стрелять по-настоящему»).Хотя понятно, что, если бы американцы и их союзники могли бы ударить по-настоящему, они бы это сделали. Но такой возможности им не дали, и крайне мала вероятность, что дадут в дальнейшем.Об этом, в частности, свидетельствует тревога, охватившая Тель-Авив после того, как начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что Россия может вернуться к рассмотрению возможности продажи ЗРК С-300 Дамаску.Издание El País сообщает, что вооружённые силы Израиля опасаются, что передача Сирии более современных систем противовоздушной обороны может оградить Дамаск от «будущих ответных мер», а также поставит под угрозу «свободу действий» израильских ВВС в воздушном пространстве не только Сирии, но и Ливана.То есть Израиль де-факто признает что возможность «ударов возмездия» по Сирии может быть практически сведена к нулю, даже без прямого участия России в охране ближневосточного неба.Однако, как мы видим, Запад пытается продолжить взятую им линию на угрозы и шантаж новыми провокациями. Впрочем, нельзя исключать и то, что продолжение раскручивания уже дискредитировавшей себя «химической» темы есть не признак ригидности Запада, а является попыткой отвлечь внимание от мест нового удара по интересам нашей страны. Который, скорее всего, будет нанесен не силой оружия. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 70 Источник Похожие новости Как мистер Трамп "ястребов" одурачил Зачем американцы били по Сирии Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка

«Нельзя проверить»: Москва и Вашингтон дали несовместимые описания ракетной атаки В преддверии новых ударов Запада Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой! Новости партнеров