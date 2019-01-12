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В преддверии национальных дебатов Макрон напишет "письмо французам"

12 января 2019, 00:24  •  61 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон 14 января опубликует "письмо французам", в котором расскажет, как собирается выводить страну из кризиса. Документ обнародуют за день до Больших национальных дебатов.
В преддверии национальных дебатов о ситуации в стране Эммануэль Макрон планирует опубликовать своё "письмо французам". Документ будет обнародован 14 января, за день до начала дебатов.
Макрон заявил, что в "письме" расскажет нации, какие меры он собирается предпринять для стабилизации ситуации в стране. Президент добавил, что это прекрасная возможность высказать мнение.
Напомним, что Большие национальные дебаты - это одна из мер, которые руководство страны предпринимает для решения ситуации с длящимися уже несколько месяцев акциями и погромами "жёлтых жилетов", недовольных повышением налогов и цен на бензин, а также общей политикой правительства Франции. Дебаты состоятся в стране 15 января. Предполагается, что любой француз сможет высказать на этих дебатах свои предложения по ситуации в стране.

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