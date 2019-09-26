В преддверии коронного удара по «Персеям» и LRASM. Зонтик ПРО Северного флота получит новое дыхание • 16 • Аналитика









Стало быть, данное событие вполне заслуживает своей незыблемой ниши в перечне наиболее актуальных экспертных обзоров повседневности; особенно в плоскости, касающейся корабельных средств ПВО Северного флота ВМФ России. О чём идёт речь?



Обилие корабельных зенитно-ракетных средств с полуактивным радиолокационным принципом наведения способно сыграть злую шутку с боевой устойчивостью корабельной ударной группировки Северного флота во время отражения гипотетического массированного удара ПКР NSM и LRASM

Далеко не все обозреватели отечественных военно-аналитических порталов осведомлены о том, что на протяжении нескольких десятков лет противовоздушный / противоракетный зонтик «зонтик» ордеров корабельных ударных группировок (КУГ) Северного флота был представлен корабельными ЗРК лишь с радиокомандной, либо полуактивной радиолокационной системами наведения.



В частности, радиокомандный принцип наведения применяется корабельными зенитно-ракетными комплексами малой дальности (самообороны) «Кинжал», установленными на больших противолодочных кораблях пр. 1155 «Удалой» и пр. 1155.1 «Удалой II», тяжёлом авианесущем крейсере пр.1143.5 «Адмирал Кузнецов» и тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» (пр. 1144.2 «Орлан»). Полуактивный радиолокационный метод наведения характерен для корабельных ЗРК средней и большой дальности М-22 «Ураган» (размещён на эсминце «Адмирал Ушаков» пр. 956 «Сарыч»), а также С-300Ф «Форт» и С-300ФМ «Форт-М», размещённых на ТАРК «Пётр Великий» (пр. 1144.2) и «Маршал Устинов» (пр. 1164 «Атлант»).



Радиокомандный метод наведения комплексов «Кинжал» заключается в непрерывном сопровождении радарами наведения К-12-1 как атакующих зенитных ракет 9М330-2, так и атакуемых целей; при этом осуществляется филигранно точное сопоставление их координат вплоть до момента их «встречи» и инициирования боевой части зенитной ракеты 9М330-2. Полуактивный радиолокационный метод наведения комплексов «Ураган», а также С-300Ф/ФМ («Форт/-М») заключается в непрерывном подсвете обстреливаемых целей радарами подсвета X-диапазона ОП-3 и 3Р41 «Волна», в то время как полуактивные радиолокационные ГСН зенитных управляемых ракет 5В55РМ и 48Н6Е «захватывают» отраженную от радиоконтрастных целей волну, излучаемую вышеуказанными РЛС.



Хорошо известно, что данные методы наведения имеют два критических недостатка, способных сыграть далеко не в пользу боевой устойчивости корабельных ударных группировок Северного флота ВМФ России в случае массированного противокорабельного удара со стороны противника (палубной авиации ВМС США или ВВС Норвегии) с задействованием, к примеру, нескольких десятков дальнобойных малозаметных ПКР AGM-158C LRASM (800—900 км) или NSM (180—250 км).



В первую очередь речь идёт об ограничении дальности действия ЗРК M-22 «Ураган», С-300Ф «Форт» и С-300ФМ «Форт-М» при перехвате низковысотных и сверхнизковысотных противокорабельных ракет и других средств воздушного нападения, двигающихся на высотах 7—20 м над «гребнем волны». Данное ограничение составляет 23—32 км и связано с необходимостью установления прямой видимости между радарами наведения / подсвета и приближающимися целями. Другими словами, перехват целей «оморяченными» зенитными ракетами 9М38М1, 5В55РМ и 48Н6Е с полуактивными радиолокационными ГСН возможен лишь в пределах радиогоризонта, что не позволяет расчётам корабельных ЗРК начинать работу по приближающимся ПКР противника заблаговременно (на удалении 70—100 км).



В итоге этот принцип наведения не обеспечивает возможности максимально разредить многочисленный «наряд» из десятков ПКР противника для облегчения его окончательной ликвидации с помощью корабельных ЗРПК «Кортик» или «Панцирь-М» на дистанции 5—20 км.



Во-вторых, это полная зависимость количества одновременно перехватываемых ПКР противника от целевой канальности радаров подсвета и наведения «Орех», 3Р41 «Волна» и К-12-1 (1, 6 и 4 одновременно обстреливаемых объектов соответственно), что является далеко не лучшим качеством в ходе отражения массированного ракетного удара противника. Возникает следующий вопрос: какова связь между ожидаемым пополнением зенитно-ракетных полков ВКС России новейшими комплексами С-350 «Витязь» и анонсированным в начале нашего обзора новым этапом в становлении корабельных средств ПВО Северного флота ВМФ России?



Грядущее достижение уровня оперативной боевой готовности зенитно-ракетным комплексом С-350 «Витязь» в конце 2019 года свидетельствует о том, что элементная база активной радиолокационной головки самонаведения перспективной зенитной ракеты 9М96Е2 доведена «до ума». Проблемы с «захватом» целей на подлётных участках траекторий, анонсированные анонимным источником в МКБ «Факел» и наблюдавшиеся в ходе ряда натурных испытаний с 2012 по 2015-й годы наконец-то ликвидированы.



От «Витязей» к «Редутам». Активная радиолокационная система наведения — главное подспорье в формировании эффективных противовоздушных и противоракетных «зонтиков» на морских и наземных ТВД

Следовательно, уникальная ракета-перехватчик готова к интеграции как в боекомплекты наземных ЗРК «Витязь», так и в арсеналы корабельных зенитно-ракетных комплексов «Редут», размещённых на фрегатах проекта 22350 («Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов»), а также на проходящем завершающий этап модернизации тяжёлом атомном ракетном крейсере пр. 1144.2М «Адмирал Нахимов» (входят в состав Краснознамённого Северного флота ВМФ России). Но каким спектром уникальных противоракетных свойств могут похвастаться перспективные зенитные управляемые ракеты 9М96Е2/ДМ, входящие в состав боекомплектов корабельных ЗРК «Редут»?





Сверхманевренная зенитная управляемая ракета 9М96Е2 (на переднем плане) и её менее дальнобойная модификация 9М96Е (на втором плане) в разы увеличат противоракетный потенциал надводных КУГ Северного флота в противостоянии с новейшими ПКР противника





Во-первых, наличие активной радиолокационной головки самонаведения сантиметрового / миллиметрового диапазона типа «Сланец» (не нуждается в непрерывном подсвете цели радаром наведения «Полимент») даёт возможность противоракетам 9М96Е2 перехватывать воздушные цели, скрывающиеся за морским радиогоризонтом, либо возвышенностями рельефа местности, расположенными на расстоянии порядка 5—50 км от побережья островов либо континентов. Корабельные зенитно-ракетные комплексы М-22 «Ураган» и С-300Ф/ФМ «Форт/-М», располагающие полуактивными радиолокационными системами наведения, подобными качествами похвастаться не могут.



Более того, отталкиваясь от информации, опубликованной справочно-новостным порталом rbase.new-factoria.ru со ссылкой на разработчика головки самонаведения «Сланец» — Научно-исследовательский институт «Агат», можно прийти к выводу о том, что данная головка самонаведения ракеты 9М96Е2 оснащена дополнительным терминалом двухсторонней асинхронной линии связи. Благодаря данному терминалу корабельный ЗРК «Редут» сможет работать по скрывающимся за прибрежным рельефом местности крылатым ракетам и авиации противника по целеуказанию от самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, а также бортовых радаров истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57. Следовательно, ЗРК «Редут» можно смело причислить к категории перспективных сетецентрических морских средств ПВО ХХI века. Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела



Во-вторых, новейшие зенитные управляемые ракеты 9М96Е2 (в отличие от перехватчиков 5В55РМ и 48Н6Е) оснащены не только аэродинамическими рулями, но и «газодинамическим поясом» двигателей поперечного управления, расположенным в районе центра масс ракеты. Данный «пояс», представленный двумя ярусами из 16 импульсных микроракетных двигателей, даёт возможность зенитной ракете 9М96Е2 осуществлять молниеносные поперечные «рывки» на траектории с перегрузкой около 60—75 ед., что позволяет перехватывать не только стандартные маломаневренные противокорабельные ракеты «Гарпун» и малозаметные LRASM, но и перспективную ПКР CVS401 «Perseus», разрабатываемую франко-британским подразделением корпорации MBDA и способную осуществлять противозенитные манёвры с перегрузками от 25 до 35 единиц.



Таким образом, наблюдаемая интеграция в «снаряжение» российских надводных кораблей перспективных ЗРК «Редут» с зенитными ракетами 9М96Е2 спровоцирует заметный «скачок» противоракетного потенциала Северного флота, позволив уравнять возможности с американскими, британскими и французскими корабельными ударными группировками, располагающими зенитными ракетами SM-6 и «Aster-30». Несмотря на тот факт, что некоторые российские военные эксперты, а также журналисты отечественных новостных и военно-аналитических площадок не стали фокусировать внимание на информации о грядущем обретении оперативной боевой готовности перспективными зенитно-ракетными комплексами С-350 (50Р6А) «Витязь», запланированное на последний квартал 2019 года событие можно смело причислить к разряду воистину эпохальных этапов становления передовых средств ПВО, состоящих на вооружении как Зенитно-ракетных войск ВКС России, так и Военно-морского флота России.Стало быть, данное событие вполне заслуживает своей незыблемой ниши в перечне наиболее актуальных экспертных обзоров повседневности; особенно в плоскости, касающейся корабельных средств ПВО Северного флота ВМФ России. О чём идёт речь?Далеко не все обозреватели отечественных военно-аналитических порталов осведомлены о том, что на протяжении нескольких десятков лет противовоздушный / противоракетный зонтик «зонтик» ордеров корабельных ударных группировок (КУГ) Северного флота был представлен корабельными ЗРК лишь с радиокомандной, либо полуактивной радиолокационной системами наведения.В частности, радиокомандный принцип наведения применяется корабельными зенитно-ракетными комплексами малой дальности (самообороны) «Кинжал», установленными на больших противолодочных кораблях пр. 1155 «Удалой» и пр. 1155.1 «Удалой II», тяжёлом авианесущем крейсере пр.1143.5 «Адмирал Кузнецов» и тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» (пр. 1144.2 «Орлан»). Полуактивный радиолокационный метод наведения характерен для корабельных ЗРК средней и большой дальности М-22 «Ураган» (размещён на эсминце «Адмирал Ушаков» пр. 956 «Сарыч»), а также С-300Ф «Форт» и С-300ФМ «Форт-М», размещённых на ТАРК «Пётр Великий» (пр. 1144.2) и «Маршал Устинов» (пр. 1164 «Атлант»).Радиокомандный метод наведения комплексов «Кинжал» заключается в непрерывном сопровождении радарами наведения К-12-1 как атакующих зенитных ракет 9М330-2, так и атакуемых целей; при этом осуществляется филигранно точное сопоставление их координат вплоть до момента их «встречи» и инициирования боевой части зенитной ракеты 9М330-2. Полуактивный радиолокационный метод наведения комплексов «Ураган», а также С-300Ф/ФМ («Форт/-М») заключается в непрерывном подсвете обстреливаемых целей радарами подсвета X-диапазона ОП-3 и 3Р41 «Волна», в то время как полуактивные радиолокационные ГСН зенитных управляемых ракет 5В55РМ и 48Н6Е «захватывают» отраженную от радиоконтрастных целей волну, излучаемую вышеуказанными РЛС.Хорошо известно, что данные методы наведения имеют два критических недостатка, способных сыграть далеко не в пользу боевой устойчивости корабельных ударных группировок Северного флота ВМФ России в случае массированного противокорабельного удара со стороны противника (палубной авиации ВМС США или ВВС Норвегии) с задействованием, к примеру, нескольких десятков дальнобойных малозаметных ПКР AGM-158C LRASM (800—900 км) или NSM (180—250 км).В первую очередь речь идёт об ограничении дальности действия ЗРК M-22 «Ураган», С-300Ф «Форт» и С-300ФМ «Форт-М» при перехвате низковысотных и сверхнизковысотных противокорабельных ракет и других средств воздушного нападения, двигающихся на высотах 7—20 м над «гребнем волны». Данное ограничение составляет 23—32 км и связано с необходимостью установления прямой видимости между радарами наведения / подсвета и приближающимися целями. Другими словами, перехват целей «оморяченными» зенитными ракетами 9М38М1, 5В55РМ и 48Н6Е с полуактивными радиолокационными ГСН возможен лишь в пределах радиогоризонта, что не позволяет расчётам корабельных ЗРК начинать работу по приближающимся ПКР противника заблаговременно (на удалении 70—100 км).В итоге этот принцип наведения не обеспечивает возможности максимально разредить многочисленный «наряд» из десятков ПКР противника для облегчения его окончательной ликвидации с помощью корабельных ЗРПК «Кортик» или «Панцирь-М» на дистанции 5—20 км.Во-вторых, это полная зависимость количества одновременно перехватываемых ПКР противника от целевой канальности радаров подсвета и наведения «Орех», 3Р41 «Волна» и К-12-1 (1, 6 и 4 одновременно обстреливаемых объектов соответственно), что является далеко не лучшим качеством в ходе отражения массированного ракетного удара противника. Возникает следующий вопрос: какова связь между ожидаемым пополнением зенитно-ракетных полков ВКС России новейшими комплексами С-350 «Витязь» и анонсированным в начале нашего обзора новым этапом в становлении корабельных средств ПВО Северного флота ВМФ России?Грядущее достижение уровня оперативной боевой готовности зенитно-ракетным комплексом С-350 «Витязь» в конце 2019 года свидетельствует о том, что элементная база активной радиолокационной головки самонаведения перспективной зенитной ракеты 9М96Е2 доведена «до ума». Проблемы с «захватом» целей на подлётных участках траекторий, анонсированные анонимным источником в МКБ «Факел» и наблюдавшиеся в ходе ряда натурных испытаний с 2012 по 2015-й годы наконец-то ликвидированы.Следовательно, уникальная ракета-перехватчик готова к интеграции как в боекомплекты наземных ЗРК «Витязь», так и в арсеналы корабельных зенитно-ракетных комплексов «Редут», размещённых на фрегатах проекта 22350 («Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов»), а также на проходящем завершающий этап модернизации тяжёлом атомном ракетном крейсере пр. 1144.2М «Адмирал Нахимов» (входят в состав Краснознамённого Северного флота ВМФ России). Но каким спектром уникальных противоракетных свойств могут похвастаться перспективные зенитные управляемые ракеты 9М96Е2/ДМ, входящие в состав боекомплектов корабельных ЗРК «Редут»?Во-первых, наличие активной радиолокационной головки самонаведения сантиметрового / миллиметрового диапазона типа «Сланец» (не нуждается в непрерывном подсвете цели радаром наведения «Полимент») даёт возможность противоракетам 9М96Е2 перехватывать воздушные цели, скрывающиеся за морским радиогоризонтом, либо возвышенностями рельефа местности, расположенными на расстоянии порядка 5—50 км от побережья островов либо континентов. Корабельные зенитно-ракетные комплексы М-22 «Ураган» и С-300Ф/ФМ «Форт/-М», располагающие полуактивными радиолокационными системами наведения, подобными качествами похвастаться не могут.Более того, отталкиваясь от информации, опубликованной справочно-новостным порталом rbase.new-factoria.ru со ссылкой на разработчика головки самонаведения «Сланец» — Научно-исследовательский институт «Агат», можно прийти к выводу о том, что данная головка самонаведения ракеты 9М96Е2 оснащена дополнительным терминалом двухсторонней асинхронной линии связи. Благодаря данному терминалу корабельный ЗРК «Редут» сможет работать по скрывающимся за прибрежным рельефом местности крылатым ракетам и авиации противника по целеуказанию от самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, а также бортовых радаров истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57. Следовательно, ЗРК «Редут» можно смело причислить к категории перспективных сетецентрических морских средств ПВО ХХI века.Во-вторых, новейшие зенитные управляемые ракеты 9М96Е2 (в отличие от перехватчиков 5В55РМ и 48Н6Е) оснащены не только аэродинамическими рулями, но и «газодинамическим поясом» двигателей поперечного управления, расположенным в районе центра масс ракеты. Данный «пояс», представленный двумя ярусами из 16 импульсных микроракетных двигателей, даёт возможность зенитной ракете 9М96Е2 осуществлять молниеносные поперечные «рывки» на траектории с перегрузкой около 60—75 ед., что позволяет перехватывать не только стандартные маломаневренные противокорабельные ракеты «Гарпун» и малозаметные LRASM, но и перспективную ПКР CVS401 «Perseus», разрабатываемую франко-британским подразделением корпорации MBDA и способную осуществлять противозенитные манёвры с перегрузками от 25 до 35 единиц.Таким образом, наблюдаемая интеграция в «снаряжение» российских надводных кораблей перспективных ЗРК «Редут» с зенитными ракетами 9М96Е2 спровоцирует заметный «скачок» противоракетного потенциала Северного флота, позволив уравнять возможности с американскими, британскими и французскими корабельными ударными группировками, располагающими зенитными ракетами SM-6 и «Aster-30». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





16 Источник Похожие новости Опять этот ужасный русский спецназ! По 150 рублей с квартиры или дома. "Общий котёл" и страхование от ЧС Ты сам решил, сам выбрал В чём сила, Владимир Владимирович? Нужно ли Косово единой Европе? Мятежный край могут вернуть Сербии Приватизация «Укрзализныци». Начало транспортного коллапса Украины Новости партнеров