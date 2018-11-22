В преддверии Дня матери в здании Войск национальной гвардии России в Москве прошла необычная встреча. Журналистов познакомили с сотрудницами этого силового ведомства. Служащие, офицеры и сержанты рассказали, как несут свою службу, и умудряются уделять время своей семье. У половины участниц круглого стола оказалось по трое детей, но никто из приглашенных не бывал в отпуске по уходу за ребенком. Истории дам в погонах тоже звучали больше о службе.

- Бывает страшно, когда едешь в составе патруля на вызов, никогда не знаешь, что тебя ждет: ложное срабатывание охранной сигнализации или вооруженный преступник. А дома дочь. С бабушкой. Знаю, что они ждут и верят, что я не ошибусь, приму верное решение, и обязательно вернусь домой, - рассказывает водитель вневедомственной охраны сержант Екатерина Казьмина.

На различных должностях Росгвардии служит более 85 тысяч женщин. Из них более 20 тысяч женщин находятся на военной службе, 1,5 тысячи - проходят службу в должности офицеров.

- Тоска по родному дому, маме, проблемы у призывников с адаптацией в мужском коллективе. Все это требует особого внимания от наших специалистов, - рассказывает о своей работе психолог войсковой части Центрального округа войск Нацгвардии России, кандидат психологических наук капитан Галина Буняева. - Особая напряженность среди военнослужащих чувствовалась во время плотного графика дежурств в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Мы ежедневно проводили тестирование заступающих на службу военнослужащих. Нельзя было допустить, чтобы к обязанностям были допущены бойцы с переутомлением. Мобильные группы психологов также работали в фан-зоне для болельщиков. Ведь любой конфликт всегда проще предупредить...

В преддверии Дня матери в Рогвардии прошла встреча сотрудниц ведомства

"Специальные звания в Росгвардии имеют свыше 39 тысяч женщин, из них примерно 6,5 тысяч имеют звания среднего и старшего начальствующего состава, а 43 женщины служат в Росгвардии в звании полковника. Но мы не набираем девушек и женщин на должности снайперов и механиков водителей, которые препятствуют материнству", - отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как стало известно "Комсомолке" в преддверии Дня матери в Росгвардии была запущена всероссийская акция "С любовью маме!". Всем военнослужащим по призыву предложили написать поздравительные письма на специальном поздравительном бланке.

- В наше время военнослужащие общаются по телефону, а потому письмо на поздравительном бланке с незабудкой и логотипом Росгвадии станет не только необычным сюрпризом для родителей солдата, но и семейной реликвией, которая будет напоминать об армейской службе, - отметил представитель ведомства.

Росгвардия: Напиши письмо своей маме!.

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