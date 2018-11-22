Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А вы помните обещания перед Великим Майданом?
Путин попросил ОПК перестать выпускать болванки
«Отделить волков от овец»: как отразится на водителях инициатива ГИБДД приравнят...
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюм...
Главная / В России

В преддверии Дня матери в Рогвардии прошла встреча сотрудниц ведомства

22 ноября 2018, 19:39  •  57 • В России

В преддверии Дня матери в здании Войск национальной гвардии России в Москве прошла необычная встреча. Журналистов познакомили с сотрудницами этого силового ведомства. Служащие, офицеры и сержанты рассказали, как несут свою службу, и умудряются уделять время своей семье. У половины участниц круглого стола оказалось по трое детей, но никто из приглашенных не бывал в отпуске по уходу за ребенком. Истории дам в погонах тоже звучали больше о службе.

- Бывает страшно, когда едешь в составе патруля на вызов, никогда не знаешь, что тебя ждет: ложное срабатывание охранной сигнализации или вооруженный преступник. А дома дочь. С бабушкой. Знаю, что они ждут и верят, что я не ошибусь, приму верное решение, и обязательно вернусь домой, - рассказывает водитель вневедомственной охраны сержант Екатерина Казьмина.

На различных должностях Росгвардии служит более 85 тысяч женщин. Из них более 20 тысяч женщин находятся на военной службе, 1,5 тысячи - проходят службу в должности офицеров.

- Тоска по родному дому, маме, проблемы у призывников с адаптацией в мужском коллективе. Все это требует особого внимания от наших специалистов, - рассказывает о своей работе психолог войсковой части Центрального округа войск Нацгвардии России, кандидат психологических наук капитан Галина Буняева. - Особая напряженность среди военнослужащих чувствовалась во время плотного графика дежурств в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Мы ежедневно проводили тестирование заступающих на службу военнослужащих. Нельзя было допустить, чтобы к обязанностям были допущены бойцы с переутомлением. Мобильные группы психологов также работали в фан-зоне для болельщиков. Ведь любой конфликт всегда проще предупредить...

В преддверии Дня матери в Рогвардии прошла встреча сотрудниц ведомства

"Специальные звания в Росгвардии имеют свыше 39 тысяч женщин, из них примерно 6,5 тысяч имеют звания среднего и старшего начальствующего состава, а 43 женщины служат в Росгвардии в звании полковника. Но мы не набираем девушек и женщин на должности снайперов и механиков водителей, которые препятствуют материнству", - отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как стало известно "Комсомолке" в преддверии Дня матери в Росгвардии была запущена всероссийская акция "С любовью маме!". Всем военнослужащим по призыву предложили написать поздравительные письма на специальном поздравительном бланке.

- В наше время военнослужащие общаются по телефону, а потому письмо на поздравительном бланке с незабудкой и логотипом Росгвадии станет не только необычным сюрпризом для родителей солдата, но и семейной реликвией, которая будет напоминать об армейской службе, - отметил представитель ведомства.

Росгвардия: Напиши письмо своей маме!.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
57
Источник
Похожие новости
22 ноября 2018, 19:39
Ветеран афганской войны Артем Шейнин: В Афганистане мы совершили две большие ошибки
21 ноября 2018, 22:24
«Обычно ловят за руку»: в Ингушетии и Чечне из-за одного шпионского устройства возбудили три уголовных дела
22 ноября 2018, 16:24
Ушел из жизни начальник военной разведки Игорь Коробов, планировавший операции в Крыму и Сирии

22 ноября 2018, 00:09
СССР был неправ, осудив войну в Афганистане
22 ноября 2018, 17:54
«Позволит обеспечить устойчивость системы»: Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий
22 ноября 2018, 19:39
В преддверии Дня матери в Рогвардии прошла встреча сотрудниц ведомства
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 04:55
Правда о Игоре Стрелкове (Деян "Деки" Берич)
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
19 ноября 2018, 01:39
Говорит и показывает YouTube
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.