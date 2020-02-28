В преддверии 10-летней годовщины катастрофы под Смоленском Варшава лихорадочно вибрирует

Поляки поднимают градус абсурда всё выше

10 апреля исполнится десять лет со дня авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни президента Польши Леха Качиньского и ещё девяносто пяти человек. И хотя впереди достаточно много времени, 10-летняя годовщина уже стала в Польше одним из бурно обсуждаемых вопросов политической повестки. Во многом это связано с состоянием польско-российских отношений, которые посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал худшими за 75 лет.

Практически весь январь Польша занималась отражением «атак Путина». Этим термином обозначаются экскурсы президента России в историю, напомнившие западной соседке об ответственности за развязывание Второй мировой войны. Поляки реагировали очень шумно, а потом и вовсе присвоили себе победу, объявив спор с Россией выигранным.

Затем госсекретарь президентской канцелярии Анджей Дера сообщил: президент не планирует визит в Смоленск на годовщину катастрофы Ту-154. В Москве, в свою очередь, заявили, что не будет приглашать Анджея Дуду на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

А дальше поляки занялись чем-то совершенно невообразимым. 4 февраля вице-премьер Яцек Сасин сказал, что мемориальные мероприятия в текущем году должны быть особенными, и самая важная их часть – церемонии в Смоленске и Катыни (в апреле отмечается также день памяти расстрелянных польских офицеров). 13 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий лично объявил о намерении отправиться в Смоленск, а Яцек Сасин заметил: «Если честно, я не представляю себе такую ситуацию, в которой российская сторона помешала бы этому визиту».

Матеуш Моравецкий. wiadomosci.gazeta.pl

Перед этим, в конце декабря, Моравецкий публично обвинял Путина во лжи. Потом опубликовал в интернет-издании politico.eu статью «Европа не может позволить России переписывать историю», где заявил, что Красная армия могла освободить концлагерь Освенцим на полгода раньше, но сознательно остановила наступление, усугубив страдания узников и значительно увеличив число жертв.

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека» – так ответила Моравецкому официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Узнав о планах польского премьера, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: Владимир Путин не собирается встречаться с Матеушем Моравецким.

Тогда поляки подняли градус абсурда ещё выше. Параллельно с Моравецким выступил президентский спикер Блажей Спихальский и объявил о переговорах руководителей внешнеполитических ведомств. Якобы Сергей Лавров и Яцек Чапутович должны были встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить будущий визит польского премьера. Причём Варшава заранее преподносила рандеву двух министров как дело решённое. Тогда МИД РФ заявил: подготовка встречи не ведётся. Однако поляки её ждали и, когда она не состоялась, обиженный Чапутович назвал Россию угрозой для всего Запада.

Возня вокруг 10-летия трагедии продолжается. Заместитель министра культуры Ярослав Селлин не исключает появление в Смоленске к 10 апреля премьера или даже президента. Анджей Дуда дал 24 февраля интервью еженедельнику Sieci, и оказалось, что он хочет почтить память всех польских офицеров, похороненных не только в Катыни, но и в Медном (Тверская область), Харькове, а также в Быковне под Киевом. В этом интервью Дуда ещё раз назвал Россию агрессором и страной, не заслуживающей доверия.

Попутно в польском обществе разворачивается дискуссия на тему «Ехать или не ехать в Смоленск?». Бывший министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский призывает власти отказаться от визита: мол, в России снова станут обвинять нас, поляков, в сотрудничестве с Гитлером.

Иначе настроена Агнешка Ромашевская-Гузы, директор телеканала «Белсат» и весьма влиятельная дама, которую считают одним из архитекторов восточной политики Польши. Ромашевская-Гузы уверена: польская официальная делегация в Смоленске должна быть.

Проявляются эмоции на грани психического здоровья. Так, Магдалена Мерта, вдова погибшего в катастрофе Ту-154 замминистра культуры Томаша Мерты, обратилась к руководству: «Я парализована страхом и умоляю польские власти, чтобы они не рисковали, посещая Смоленск и Катынь… Избавьте нас от стресса, тревоги и ужаса, чтобы больше не было слез, боли и отчаяния».

В этой истории спесь польских политиков буквально выпирает: от Москвы требуют репараций и считают её обязанной принимать Моравецкого, оскорбляющего президента РФ и память героев Великой Отечественной войны.

В мае в Польше президентские выборы, и годовщина катастрофы используется как предвыборная карта. Дуда хочет переизбраться. Если авантюра с официальной делегацией выгорит, польские власти заявят о «новой победе над Россией». При другом исходе пропаганда поднимет крик о бесчеловечности Кремля, представляющего опасность для всего мира. А образ врага – неплохой инструмент для мобилизации избирателей. Оппозиция это тоже понимает: на днях лидер либеральной «Гражданской платформы» Борис Будка выразил готовность принять участие в мемориальных мероприятиях в Смоленске и Катыни.

У этой возни есть ещё один аспект – публикация отчёта «смоленской подкомиссии». Сразу после крушения Ту-154 на месте аварии работали сотрудники СК РФ, российские судмедэксперты, следователи и прокуроры из Польши. В начале 2011 года совместная комиссия Межгосударственного авиационного комитета и Министерства обороны РФ обнародовала свои выводы: к катастрофе привели ошибочные действия экипажа. Убедительных доказательств хватило.

В Польше шло параллельное выяснение причин, образовались несколько комиссий, порой они конфликтовали друг с другом. Периодически обстановка накалялась, в январе 2012 г. на пресс-конференции, посвящённой гибели Ту-154, пытался застрелиться полковник военной прокуратуры Миколай Пшибыл.

Ярослав Качиньский у памятника брату и его жене Марии. wiadomosci.dziennik.pl

Результаты работы российских экспертов, как и робкие попытки польских специалистов согласиться с коллегами из РФ, никогда не устраивали лидера победившей на парламентских выборах 2015 года партии «Права и справедливость» Ярослава Качиньского – брата-близнеца погибшего президента. Качиньский заявил: мы сами должны узнать правду о Смоленске. Вскоре при Государственной комиссии по расследованию авиакатастроф появилась подкомиссия, которую возглавил Антон Мацеревич – правая рука Качиньского, законченный антисоветчик и отпетый русофоб, занимавший тогда пост министра обороны (сегодня он один из старейших депутатов сейма).

«Смоленская подкомиссия» существует уже четыре года и, по мнению оппозиции, зря проедает государственные деньги. Однако на 2020 год ей выделили на её труды 2,7 миллиона злотых (порядка 700 тысяч долларов США). За прошедшее время подкомиссия якобы установила фальсификацию записей чёрных ящиков, «услышала» взрыв на борту Ту-154, провела (с помощью англичан) экспертизу остатков фюзеляжа и «обнаружила» следы тротила. С подачи подкомиссии и лично Мацеревича муссируется тема причастности к гибели Леха Качиньского предприятия «Авиакор Самара», где лайнер ремонтировался за несколько месяцев до аварии. Упорно продвигается тезис о том, что работы велись под контролем офицеров российской разведки.

Антоний Мацеревич. wiadomosci.wp.pl

К 10 апреля Мацеревич собирается опубликовать выводы подкомиссии. Из его слов понятно, какими они будут: «… дело связано с ремонтом самолетов Ту-154, а этот ремонт проводился под мощным российским влиянием, особенно российских спецслужб при поддержке некоторых спецслужб, действующих в Польше, и некоторых политиков, сделавших эту операцию возможной».

Под «некоторыми политиками» подразумевается Дональд Туск, яростно ненавидимый Ярославом Качиньским и занимавший в 2010 году пост премьер-министра. В дни 10-летия трагедии Туску гарантирована травля вплоть до требований отдать его под суд в качестве виновника трагедии.