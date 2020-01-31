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В преамбулу Конституции нужно включить русскую культуру и традиционные ценности - депутат Земцов

31 января 2020, 15:39  •  29 • Политика
В дискуссии об изменениях в преамбулу Конституции России принял участие и депутат Николай Земцов. Основной документ страны должен включать традиционные ценности, на которых формировался наш народ, а также русскую культуру, объединившую миллионы людей. Но и это еще не все элементы, требующие фиксации и осмысления.
Депутат Николай Земцев полагает, что преамбула Конституции России как часть, отвечающая за нашу самоидентификацию как страны, должна включать традиционные духовно-нравственные ценности, поскольку именно на них мы сформированы. Дискуссия с участием депутата состоялась на площадке регионального парламента – Орловского областного Совета народных депутатов, где прозвучали мысли общественных деятелей, политиков, правоведов. Земцов же высказал свою позицию касаемо формирования ценностной части основного документа страны.
"Мне видится очень важным подчеркнуть там наши традиционные духовно-нравственные ценности, потому что мы на них сформированы, мы представляем многонациональный русский народ с огромной историей. Всё это имеет большое значение для самоидентификации. Наш народ состоит из традиционных конфессий, и всех их объединяет вера в Бога", - подчеркнул политик.
Отдельно Николай Земцов высказался и о понимании брака, присущем именно нашей стране.
"Что же такое брак? Это добровольный союз мужчины и женщины для рождения детей. Нам очень нужны многодетные семьи. Только их усилия помогают нашей стране выйти из страшных демографических впадин, которые нам достались в наследство от Великой Отечественной войны и от "лихих 90-х". Поэтому семьи должны быть многодетными. Семьям нужно помогать, об этом сказал президент в послании Федеральному Собранию. У нас есть нацпроект "Демография", поэтому все это увязывается со словами президента".
Финальные элементы, которым следует найти место в преамбуле Конституции, это русская культура и богатая история государства.
"Культура, которая обогатила многие народы, этносы и, в свою очередь, восприняла из них многонациональный наш народ. Большой народ, который имеет тысячелетнюю историю. Он заслуживает того, чтобы это было подчеркнуто в Конституции, - подчеркнул Николай Земцов на личной странице в Facebook. - Ещё один очень немаловажный момент, связанный с историей нашего государства. У нас тысячелетняя история, включающая императорский путь, который прошла Царская Россия, потом Советский путь - это всё наша история. Мы народ с таким огромным прошлым. Это авторитет нашего народа. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы это было отображено в преамбуле".
Отметим, всё сказанное Земцовым совпадает с предложениями заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева. Он также призывает сосредоточиться на включении в преамбулу традиционных нравственных ценностей, указании, что семья - это союз мужчины и женщины, и полагает, что формулировку "вера в добро и справедливость" вполне можно было бы изменить на "вера в Бога, добро и справедливость".
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.

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