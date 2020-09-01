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В Православие всем кланом: Жители Папуа - Новой Гвинеи обратились с просьбой к Патриарху Кириллу

01 сентября 2020, 09:10  •  147 • В мире
Жители Папуа - Новой Гвинеи обратились с просьбой к Патриарху Кириллу. Местные жители намерены обратиться в Православие. Такое желание у них возникло после встречи с настоятелем прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иереем Кириллом Шкарбулем.
Граждане Папуа - Новой Гвинеи выразили желание приобщиться к Православию. Свыше ста местных жителей направили соответствующее совместное письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, попросив дать старт православной миссии в их государстве.
Обращение группы жителей в новую для них веру стартовало в начале текущего года, передали представители фонда им. Миклухо-Маклая в комментарии для агентства "Интерфакс".
Это произошло после встречи с настоятелем прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иереем Кириллом Шкарбулем.
Священник ранее посетил многие уголки страны, после бесед с ним обратиться в Православие решили свыше тысячи человек, в том числе один из местных кланов. Некоторые из них уже приняли крещение, порядка 100 человек в настоящее время готовятся к этому шагу.
Напомним, ранее Синод Русской Православной Церкви распространил её пастырскую деятельность на данное государство в Океании.

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