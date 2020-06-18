В правительстве высказались о налоге для богатых. Коротко рассказываем об инициативе

В пресс-службе правительства России заявили, что прогрессивная налоговая шкала или, как писал накануне Forbes, так называемый налог для богатых, не обсуждается. Ранее и премьер-министр России Михаил Мишустин выступал против прогрессивной шкалы налога. Впрочем, этот вопрос, действительно, поднимался неоднократно.

Эксперты пока расходятся во мнении. Одни полагают, что новая шкала вызовет протесты. Другие настаивают, что именно такая шкала нам и нужна.

Добавим, вице-премьер Андрей Белоусов в должности помощника президента России предлагал изымать сверхдоходы добывающих компаний, направляя их на инфраструктурные проекты, важные нашей стране. И это предложение, как подчёркивал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, было прекрасным.