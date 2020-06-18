Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / Политика

В правительстве высказались о налоге для богатых. Коротко рассказываем об инициативе

18 июня 2020, 14:00  •  37 • Политика
Введение повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для людей с высокими доходами в правительстве РФ не обсуждается, о чём сообщили в пресс-службе. Коротко рассказываем об инициативе.
В пресс-службе правительства России заявили, что прогрессивная налоговая шкала или, как писал накануне Forbes, так называемый налог для богатых, не обсуждается. Ранее и премьер-министр России Михаил Мишустин выступал против прогрессивной шкалы налога. Впрочем, этот вопрос, действительно, поднимался неоднократно.
Эксперты пока расходятся во мнении. Одни полагают, что новая шкала вызовет протесты. Другие настаивают, что именно такая шкала нам и нужна.
Добавим, вице-премьер Андрей Белоусов в должности помощника президента России предлагал изымать сверхдоходы добывающих компаний, направляя их на инфраструктурные проекты, важные нашей стране. И это предложение, как подчёркивал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, было прекрасным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина
18 июня 2020, 10:00
Катастрофа: 20 млн русских просто выкинули из своих квартир. Горбачёв забыл?
18 июня 2020, 01:00
Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим
18 июня 2020, 09:00
Захарова закрыла "территориальный вопрос" с Финляндией, указав на два ключевых документа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
11 июня 2020, 23:00
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.