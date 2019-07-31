В правительстве впервые показали электронные суперсервисы для россиян.

КАК ОБОЙТИ 13 ВЕДОМСТВ В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ

Вряд ли есть человек, которому нравится ходить по управлениям, департаментам и иным присутственным местам. Портал Госуслуг, несомненно, сделал нашу жизнь легче, но часто процедура, которая по-современному начинается в интернете, заканчивается личным визитом к чиновникам с неизбежными очередями.

- Мы подсчитали, что семье, в которой рождается ребенок, чтобы оформить все документы, нужно не меньше трех раз посетить МФЦ. А если они недоступны, то зайти в 13 ведомств, заполнить 12 анкет. На это уйдет минимум три часа, и это если обойдется без очередей, - посетовал вице-премьер правительства Максим Акимов.

Вице-премьер РФ Максим Акимов. ФОТО: Валерий Шарифулин/ТАСС

25 ИЗБРАННЫХ

Чтобы в корне изменить ситуацию, чиновники разработали 25 суперсервисов, которые будут работать исключительно в интернете – без единого похода на прием.

- Государство привыкло работать так, как удобно ему. Мы хотим изменить эту систему, - заявил Акимов.

Вот, например, как будет работать суперсевис «Рождение ребенка».

- В цифровом профиле мамы на портале Госуслуг появляется электронный родовой сертификат и лист нетрудоспособности. Кроме того, есть предзаполненные формы на получение пособия, нужно только проверить данные и указать реквизиты банковского счета, - рассказал заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. – Ближе к сроку появится возможность выбрать роддом.

После рождения ребенка в профиле мамы автоматически появится комплект основных документов ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, сертификат на получение материнский капитал. Останется только внести имя малыша. Правда, предварительно согласовав его с отцом – без его одобрительного клика в своем кабинете на Госуслугах ничего не получится. Сервис сам предложит прикрепиться к поликлинике и записаться в детский сад.

НЕВИДИМАЯ РАБОТА

Сейчас на сайте Госуслуг представлены прототипы первых пяти из суперсервисов: рождение ребенка, поступление в вуз, оформление Европротокола при ДТП, проверка статуса исполнительного производства и переезд в другой регион. Последний заработает уже в ноябре этого года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Все 25 суперсервисов должны быть доступны в течение трех лет.

- Это очень большая работа, причем работа во многом невидимая. Только чтобы выстроить работу сервиса «Рождение ребенка» предстоит поменять 144 нормативно-правовых акта, - подчеркнул Максим Акимов. – Но мы хотим сделать все на совесть, чтобы людям было удобно пользоваться этими суперсервисами.

Поэтому чиновники призывают всех зайти на сайт Госуслуг – прототипы там на главной странице. С ними можно ознакомиться, протестировать и оставить свое мнение.