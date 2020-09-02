В правительстве Украины потребовали "побрить" киевских князей

В правительстве Украины потребовали от Нацбанка "побрить" киевских князей, изображённых на украинских гривнах. С инициативой выступил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в ходе заседания правительства, запись которого доступна на YouTube.

Речь идёт о банкнотах номиналом 1 и 2 гривны, на которых изображены киевские князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый. По мнению Немчинова, старые гривны, на которых князья были изображены без своих бород, выглядели лучше.

Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка всё-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах, - заявил министр.

Стоит отметить, что на первых украинских купюрах Владимир Великий и Ярослав Мудрый действительно были без растительности на лице. Бороды были добавлены в более поздних вариантах гривны.