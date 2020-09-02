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В правительстве Украины потребовали "побрить" киевских князей
02 сентября 2020, 23:40 • 91 • Политика
Кабмин Украины попросил Нацбанк "сбрить бороды" князьям на гривнах. С инициативой выступил министр Кабинета министров Немчинов.
В правительстве Украины потребовали от Нацбанка "побрить" киевских князей, изображённых на украинских гривнах. С инициативой выступил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в ходе заседания правительства, запись которого доступна на YouTube.
Речь идёт о банкнотах номиналом 1 и 2 гривны, на которых изображены киевские князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый. По мнению Немчинова, старые гривны, на которых князья были изображены без своих бород, выглядели лучше.
Стоит отметить, что на первых украинских купюрах Владимир Великий и Ярослав Мудрый действительно были без растительности на лице. Бороды были добавлены в более поздних вариантах гривны.
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