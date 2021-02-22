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В правительстве появился Координационный центр. Мишустин подписал постановление
22 февраля 2021, 20:05 • 43 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об образовании Координационного центра правительства РФ.
Координационный центр правительства будет отвечать за согласованность действий разных уровней власти. Как говорится в постановлении, утверждённом Мишустиным, это необходимо на случай инцидентов, а также при реализации приоритетных задач.
Благодаря новой структуре федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации смогут оперативно и согласованно реагировать на различные инциденты.
Кроме того, работа центра понадобится и при реализации приоритетных задач кабинета министров.
Согласно постановлению премьера, до конца марта федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе ведомства. Отмечается, что аналитический центр при правительстве займётся организационно-техническим обеспечением новой структуры.
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