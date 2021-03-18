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В правительстве поручили подготовить предложения по легализации гостевых домов

18 марта 2021, 14:45  •  81 • Политика
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 июля подготовить предложения по урегулированию деятельности гостевых домов. Соответствующее распоряжение он дал по итогам своей рабочей поездки в Республику Алтай в начале марта.
Подготовить предложения должны Ростуризм, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор.
«Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц», — говорится в сообщении на сайте кабмина в четверг, 18 марта.
В ходе поездки на Алтай Мишустин встретился с представителями туристического бизнеса региона. Один из участников мероприятия рассказал о проблеме размещения гостиниц в индивидуальных строениях и гостевых домах, которые люди сдают в аренду.
Премьер-министр согласился с тем, что очень строгий запрет в этой сфере может оказывать негативное влияние, отметив, что нужно подумать над этой темой. По словам Мишустина, категория земель и виды разрешенного использования влияют в том числе на налогообложение.
Председатель кабмина подчеркнул, что, с одной стороны, нельзя «сильно обременять людей», с другой — нужно «потребовать легальности».
По итогам рабочей поездки премьер-министра Минэкономразвития, Минфину и Ростуризму также поручено до 30 апреля подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые собираются строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Срок кредитования не должен превышать 10 лет. Решениz должны быть предусмотрены в рамках индивидуальной программы развития региона.
В январе депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила «Известиям», что Минсельхоз поддержал предложение Госдумы по легализации отелей в частных домах — пока только в сельской местности.
По ее словам, в настоящее время под запрет использования жилых зданий для предоставления гостиничных услуг попадают 350 тыс. мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму. Для решения проблемы в нижней палате парламента создали профильную рабочую группу. В Совете Федерации также считают необходимым пересмотреть действующие нормы.
В то же время отмечалось, что перевод дома и участка из жилого в коммерческое непрост, часто жители курортных городов не могут этого сделать, так как сами хозяева мини-отеля живут в том же доме. Спасая свой бизнес, кто-то идет в суды, другие становятся самозанятыми.

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