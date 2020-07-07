В правительстве поддержали запрет послам РФ иметь иностранное гражданство

Законопроект, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Данная инициатива принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Константину Косачеву. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале.

«Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует «РИА Новости» проект отзыва Кабмина во вторник, 7 июля.

20 января председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве будет закреплен в Конституции России. В настоящий момент этот запрет регулируется отдельным законом «О порядке формирования Совета Федерации».

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложением внести в Конституцию запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство лицам, занимающим важнейшие в стране должности, включая премьера, министров и губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы.