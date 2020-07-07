Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / Политика

В правительстве поддержали запрет послам РФ иметь иностранное гражданство

07 июля 2020, 09:00  •  101 • Политика
Законопроект, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Данная инициатива принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Константину Косачеву. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале.
«Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует «РИА Новости» проект отзыва Кабмина во вторник, 7 июля.
20 января председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве будет закреплен в Конституции России. В настоящий момент этот запрет регулируется отдельным законом «О порядке формирования Совета Федерации».
15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложением внести в Конституцию запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство лицам, занимающим важнейшие в стране должности, включая премьера, министров и губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
07 июля 2020, 01:00
Ещё 5 лет и всё: Нидерланды станут страной "бесполых"
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 03:00
Проявили "европейскую солидарность": Эксперт о манёврах Дании вокруг "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 01:00
Ещё 5 лет и всё: Нидерланды станут страной "бесполых"
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
02 июля 2020, 15:00
«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.