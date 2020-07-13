В правительстве поддержали законопроект о регулировании удаленной работы

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв о проекте.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний», — говорится в документе.

По мнению правительства, предложенные изменения будут способствовать развитию рынка труда, повышению занятости и снижению безработицы среди определенных категорий граждан, испытывающих трудности с конкуренцией за рабочие места: инвалиды, женщины с маленькими детьми, люди предпенсионного возраста и молодежь, которая ищет работу впервые.

Кроме того, как уточнили в правительстве, данная инициатива направлена на расширение гибких форм занятости и переход на электронный документооборот в рамках регулирования трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.

Ранее 13 июля зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко сообщил, что депутаты собираются разграничить законодательные понятия дистанционной и удаленной работы.

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы. Парламентарии собираются закрепить в Трудовом кодексе понятия о такой трудовой деятельности и разъяснить особенности заключения договоров с сотрудниками.