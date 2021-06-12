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В правительстве оценили законопроект о запрете шума в домах ночью
12 июня 2021, 14:20 • 109 • Политика
Формулировки законопроекта о запрете на нарушения тишины в многоквартирных домах, который был принят Госдумой в первом чтении, носят оценочный характер. Это может привести к спорным ситуациям. Такое мнение высказали в правительстве РФ 12 июня.
Так, законопроект обязывает собственников следить за соблюдением прав и интересов жильцов любыми способами.
«При этом представляется неясным механизм реализации собственником вышеназванных обязанностей, а также порядок осуществления государственного и муниципального контроля за их выполнением», — цитирует ТАСС официальный отзыв правительства.
Также в кабмине отметили оценочные формулировки «явны слышны», «явно ощущается», «обычная ходьба».
«Вместе с тем разграничение между собой звуков, относящихся к обычной жизнедеятельности, может повлечь за собой появление спорных ситуаций, порядок урегулирования которых в законопроекте отсутствует», — добавили в правительстве.
Согласно законопроекту, собственники также должны уведомить жильцов о проведении шумных работ. Однако в какой срок такие объявления должны появиться — не установлено.
В кабмине рекомендовали разработчикам соотнести положения законопроекта с установленными уполномоченными органами правилами пользования жилыми помещениями, включая СанПиН, в которых прописаны допустимые уровни шума.
2 июня профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уже высказал ряд серьезных замечаний по законопроекту о запрете на шум в многоквартирных домах в ночное время. В первую очередь в комитете указали, что «вопросы нарушения тишины и покоя граждан в ночное время не входят в предмет ведения жилищного законодательства». А правила пользования жилыми помещениями уже прописаны в гражданском законодательстве.
Законопроект был внесен в мае 2020 года.
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