В правительстве отказались вводить ответственность за приравнивание СССР к нацистской Германии

Речь идёт о законопроекте депутата Госдумы Алексея Журавлёва. Он предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы предусмотреть ответственность за приравнивание СССР к нацистской Германии, за обвинения в развязывании Второй мировой войны и за отрицание роли советского государства в победе над странами "оси". Кроме того, депутат счёл необходимым предусмотреть возможность ввести отдельные санкции в отношении лиц, которые распространяют подобные фейки через СМИ или фальсифицируют доказательства.

Комиссия отметила, что предлагаемые Журавлёвым поправки уже содержатся в статье УК РФ "Реабилитация нацизма". При этом депутат в пояснительной записке не предоставил никаких данных о недостаточности действующего законодательства.

Напомним, что в начале года президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Польше, заявил, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну и даже стал причиной холокоста. В мае президент США Дональд Трамп также заявил, что СССР развязал Вторую мировую войну, а самой пострадавшей страной оказалась Франция.