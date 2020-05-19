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В правительстве отказались вводить ответственность за приравнивание СССР к нацистской Германии

19 мая 2020, 15:55  •  108 • Политика
Правительственная комиссия по законодательной деятельности отклонила законопроект о введении наказания за переписывание истории, который дублировал уже существующую статью УК РФ.
Речь идёт о законопроекте депутата Госдумы Алексея Журавлёва. Он предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы предусмотреть ответственность за приравнивание СССР к нацистской Германии, за обвинения в развязывании Второй мировой войны и за отрицание роли советского государства в победе над странами "оси". Кроме того, депутат счёл необходимым предусмотреть возможность ввести отдельные санкции в отношении лиц, которые распространяют подобные фейки через СМИ или фальсифицируют доказательства.
Комиссия отметила, что предлагаемые Журавлёвым поправки уже содержатся в статье УК РФ "Реабилитация нацизма". При этом депутат в пояснительной записке не предоставил никаких данных о недостаточности действующего законодательства.
Напомним, что в начале года президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Польше, заявил, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну и даже стал причиной холокоста. В мае президент США Дональд Трамп также заявил, что СССР развязал Вторую мировую войну, а самой пострадавшей страной оказалась Франция.

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