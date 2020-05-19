|
В правительстве отказались вводить ответственность за приравнивание СССР к нацистской Германии
19 мая 2020, 15:55 • 108 • Политика
Правительственная комиссия по законодательной деятельности отклонила законопроект о введении наказания за переписывание истории, который дублировал уже существующую статью УК РФ.
Речь идёт о законопроекте депутата Госдумы Алексея Журавлёва. Он предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы предусмотреть ответственность за приравнивание СССР к нацистской Германии, за обвинения в развязывании Второй мировой войны и за отрицание роли советского государства в победе над странами "оси". Кроме того, депутат счёл необходимым предусмотреть возможность ввести отдельные санкции в отношении лиц, которые распространяют подобные фейки через СМИ или фальсифицируют доказательства.
Комиссия отметила, что предлагаемые Журавлёвым поправки уже содержатся в статье УК РФ "Реабилитация нацизма". При этом депутат в пояснительной записке не предоставил никаких данных о недостаточности действующего законодательства.
Напомним, что в начале года президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Польше, заявил, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну и даже стал причиной холокоста. В мае президент США Дональд Трамп также заявил, что СССР развязал Вторую мировую войну, а самой пострадавшей страной оказалась Франция.
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2020, 07:50
|
17 мая 2020, 06:55
|
15 мая 2020, 17:50
|
18 мая 2020, 05:55
|
16 мая 2020, 04:55
|
13 мая 2020, 09:55
|
15 мая 2020, 23:55