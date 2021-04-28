В правительстве опровергли проработку идеи объединения регионов РФ

В правительстве вопрос объединения российских регионов не рассматривается. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина после заявления замглавы кабмина о количестве субъектов РФ.

«Вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. В ходе конференции при обсуждения агломерационного развития городов Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов», — сказал он.

Накануне Хуснуллин в ходе мероприятия, организованного Высшей школой экономики (ВШЭ), заявил, что Россия не нуждается в текущем количестве регионов, многим из которых необходимо объединиться. Вместе с тем он отметил, что выражает лишь свою позицию, не согласованную с правительством.

Вице-премьер описал более эффективный, по его мнению, принцип административно-территориального деления России. «Точкой роста» являются агломерации, формированию которых противоречит нынешнее административное деление страны, считает Хуснуллин.

15 апреля директор департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына назвала критерий оценки работы региональных властей. По ее словам, доступность и удобство получения госуслуг являются критериями деятельности руководства регионов.

Она прокомментировала прошедшее ранее заседание Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В тот же день президент России Владимир Путин посоветовал главам регионов и АСИ «ножками пройти» по тому пути, что проходят россияне, когда хотят получить ту или иную услугу.