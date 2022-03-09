В Правительстве обсудят медпомощь в условиях антироссийских санкций

В Правительстве РФ обсудят оказание медицинской помощи на фоне антироссийских санкций. В ряду поднимаемых вопросов будет ускоренный ввод в оборот лекарств. Об этом в среду, 9 марта, сообщается на официальном сайте кабмина РФ.

Как отмечается, обсуждение пройдет в среду. На повестке дня будет проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«В части ускоренного ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке, а также оказания медицинской помощи в условиях ограничительных мер экономического характера», — отмечается в сообщении.

Ранее, 8 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

4 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сформированы значительные запасы лекарств. На сегодняшний день ситуация с препаратами в стране стабильная, отметил он. В ведомстве также заверили, что Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе и лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших.

1 марта директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила «Известиям», что оптовики подняли закупочные цены для аптек от 1,5% до 25% в зависимости от региона. При этом, по ее словам, рост наблюдается как на импортные, так и на российские препараты. Без изменений остаются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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