В правительстве назвали защиту русского языка приоритетом МИД России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел России с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника, и назвал главные приоритеты деятельности ведомства. Заявление опубликовано в среду, 10 февраля, на сайте правительства.

«Ключевым приоритетом деятельности министерства остается углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, реализация инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина по формированию большого Евразийского партнерства», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр РФ назвал ключевыми направлениями в деятельности ведомства защиту русского языка и прав соотечественников, популяризацию достижений отечественной культуры.

«В фокусе внимания должны и впредь оставаться обеспечение прав и интересов соотечественников за рубежом, защита русского языка, популяризация достижений отечественной культуры, развитие международных гуманитарных, научных и спортивных обменов», — следует из сообщения.

Также отмечена важность укрепления позиции России в мировой экономике, привлечения иностранных инвестиций, активного сопровождения крупных проектов российских компаний и продвижения национальных интересов РФ на международной арене.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МИДа с Днем дипломатического работника. В своем поздравлении он отметил важность наращивания усилий для обеспечения условий стратегической стабильности и безопасности.