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В правительстве назвали выполнение положений послания Путина безусловным ориентиром
22 апреля 2021, 14:25 • 76 • Политика
Выполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию — безусловный ориентир российского правительства. Об этом сообщил в четверг, 22 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Мишустин призвал приступить к выполнению задач, не дожидаясь формального выхода поручений.
«Вчера (21 апреля. — Ред.) президент выступил с посланием Федеральному собранию, в нем были названы конкретные шаги, необходимые для развития нашей страны, ее экономики и социальной сферы. Глава государства предложил меры для решения вопросов, которые затрагивают каждого гражданина», — сказал премьер-министр РФ.
Он подчеркнул, что правительство совместно с депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации и региональными властями должно сделать все необходимое для реализации поручений президента РФ.
«Начинать эту работу необходимо уже сегодня, прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу. Речь прежде всего о новых мерах помощи семьям с детьми», — добавил Мишустин.
Российский лидер выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи глава государства затронул различные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России. Он посвятил своей речи 78 минут вместо запланированного часа.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перечень поручений по итогам послания президента России парламенту будет оперативно подготовлен.
В свою очередь ведущие российские экономисты рассказали «Известиям», что на исполнение всего комплекса мер поддержки из послания Путина Федеральному собранию может потребоваться примерно 1,5 трлн рублей из бюджета.
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