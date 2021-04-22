В правительстве назвали выполнение положений послания Путина безусловным ориентиром

Выполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию — безусловный ориентир российского правительства. Об этом сообщил в четверг, 22 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин призвал приступить к выполнению задач, не дожидаясь формального выхода поручений.

«Вчера (21 апреля. — Ред.) президент выступил с посланием Федеральному собранию, в нем были названы конкретные шаги, необходимые для развития нашей страны, ее экономики и социальной сферы. Глава государства предложил меры для решения вопросов, которые затрагивают каждого гражданина», — сказал премьер-министр РФ.

Он подчеркнул, что правительство совместно с депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации и региональными властями должно сделать все необходимое для реализации поручений президента РФ.

«Начинать эту работу необходимо уже сегодня, прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу. Речь прежде всего о новых мерах помощи семьям с детьми», — добавил Мишустин.

Российский лидер выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи глава государства затронул различные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России. Он посвятил своей речи 78 минут вместо запланированного часа.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перечень поручений по итогам послания президента России парламенту будет оперативно подготовлен.

В свою очередь ведущие российские экономисты рассказали «Известиям», что на исполнение всего комплекса мер поддержки из послания Путина Федеральному собранию может потребоваться примерно 1,5 трлн рублей из бюджета.