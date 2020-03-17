В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Россию родной, но тут же запустил фейк, заявив, что РФ "полыхает от коронавируса". Белорусскому лидеру ответили в правительстве России.

Обмен жёсткими заявлениями связан с закрытием границы между Россией и Белоруссией. Лукашенко выразил недовольство по этому поводу, так как это влияет на экономику страны.

Дoшло до того, что наша родная Россия - подчёркиваю - закрыла границу с Беларусью, - посетовал белорусский лидер, после чего тут же добавил: - Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический. Белоруссия не принимает достаточных мер для борьбы с проникновением коронавируса из третьих стран, - коротко объяснили президенту Белоруссии положение дел в кабинете министров Михаила Мишустина.

Вместе с тем член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что на слова президента Белоруссии не следует обращать особого внимания, так как они обращены прежде всего к белорусам. У него сейчас предвыборный год, поэтому ему постоянно нужно обрушивать гнев на внешнего врага, ему постоянно нужно указывать на внешний фактор, как на источник всех бед Белоруссии.