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В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
17 марта 2020, 07:35 • 74 • Политика
Россия вся полыхает от коронавируса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В кабинете министров Михаила Мишустина ответили белорусскому лидеру.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Россию родной, но тут же запустил фейк, заявив, что РФ "полыхает от коронавируса". Белорусскому лидеру ответили в правительстве России.
Обмен жёсткими заявлениями связан с закрытием границы между Россией и Белоруссией. Лукашенко выразил недовольство по этому поводу, так как это влияет на экономику страны.
Вместе с тем член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что на слова президента Белоруссии не следует обращать особого внимания, так как они обращены прежде всего к белорусам. У него сейчас предвыборный год, поэтому ему постоянно нужно обрушивать гнев на внешнего врага, ему постоянно нужно указывать на внешний фактор, как на источник всех бед Белоруссии.
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