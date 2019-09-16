Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кто против?": социально-политическое ток-шоу с Куликовым от 16.09.201...
Гвардия Порохоботов за средства госбюджета
«Зарубежная премьера»: российский самолёт МС-21 совершил первый международный по...
В Молдавии власти объявили войну олигархам. Кто кого?
Главная / Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики

16 сентября 2019, 21:24  •  110 • Политика
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов высказался в поддержку предложения о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Тавриду. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет «Российская газета».
«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: «Республика Крым — Таврида», — отметил он.
По словам Мурадова, в ряде субъектов России применяется историческая часть в названии. Например, это Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания). Он отметил, что если инициативу поддержит общественность, то вопрос о переименовании республики может обсуждаться в ее Госсовете и других органах власти.
С инициативой присвоения двойного названия Крыму выступил ранее в понедельник глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, это позволит укрепить российский статус полуострова.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
16 сентября 2019, 21:24
Путин помиловал трех человек
16 сентября 2019, 21:24
Названа дата ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря
16 сентября 2019, 18:09
Секреты интеграции? Лукашенко будет скандалить, а Россия постарается "все сделать правильно"
16 сентября 2019, 14:54
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
16 сентября 2019, 16:09
МИД России осудил удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии
16 сентября 2019, 18:09
"Шпион" работал завхозом? Захарова рассказала о дипломатической работе Смоленкова
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" ...
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
16 сентября 2019, 05:09
"Я раскрываю схемы воровства в мировом масштабе": Российский бизнесмен пред...
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "до...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2019, 21:54
На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
10 сентября 2019, 06:09
Жив и дом прикупил: СМИ нащупали след "ценного шпиона" США, вывезенного из РФ
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
11 сентября 2019, 08:09
"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США
14 сентября 2019, 20:39
Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" президенту за землю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.