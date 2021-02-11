В правительстве Красноярского края назревает очередной коррупционный скандал

На этот раз тучи сгущаются над министром транспорта региона Константином Димитровым. По данным информированного источника «Версии», Управление экономической безопасности края совместно с ФСБ проводят проверку «доминистерского» периода деятельности чиновника.

Тогда, по имеющимся данным, Димитров, будучи генеральным директором государственного предприятия ДРСУ-10, вместе со своим заместителем Антоном Фрейлиным создали предприятие ООО «Юг», которое сами же определяли в качестве субподрядчика для исполнения многомиллионных контрактов, выпадающих на долю ДРСУ-10 из бюджета Красноярского края. Примечательно, что само ООО «Юг», в исследуемый период ни техникой, ни рабочей силой не располагало, и это обстоятельство, с высокой долей вероятности, позволяет предполагать, что исполнителем было, опять же, ДРСУ-10.

Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, не отрицая фактов проводимой в отношении Димитрова проверки, пока воздерживается от официальных комментариев.

Местные же наблюдатели отмечают возросшую активность силовиков в ближайшем окружении губернатора Александра Усса. Осенью прошлого года ушел в отставку и попал под уголовное преследование министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Чуть позже обыски прошли у другого назначенца Усса – руководителя Службы строительного надзора Евгения Скрипальщикова. Обоснованные подозрения в организации схемы хищения денег при возведении объектов социальной и инженерной инфраструктуры послужили тому основанием. По общему мнению, качественный уровень нынешнего состава регионального правительства, дает не очень много оснований для оптимизма, и, судя по всему, последующие разоблачения не за горами.

Согласно последним исследованиям кремлевских экспертов, обнародованным в январе текущего года, красноярский губернатор уже вторично попадает в пятерку аутсайдеров по уровню доверия населения. Но, что еще хуже для него, Красноярский край, наряду с Санкт-Петербургом и Хабаровским краем, вошел в тройку регионов с самым низким уровнем доверия к Президенту. И в этом смысле, вполне возможно, что прокатившиеся по стране протестные акции, в какой-то степени спасают Александра Усса от досрочного сложения полномочий. Не до него пока…

«Наша Версия-Сибирь»

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