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В правительстве Германии нашли оправдание новому "недомоганию" Меркель
15 июля 2019, 22:09 • 6 • Политика
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже. Утверждается, что перед выступлением канцлер Германии "быстро поднялась по лестнице".
Официальный представитель правительства Германии назвал причину тяжёлого дыхания канцлера Ангелы Меркель во время встречи с журналистами в Париже в понедельник, 15 июля. По его словам, глава Германии перед встречей "быстро поднялась по лестнице".
Речь идёт о коротком заявлении Меркель перед представителями СМИ по поводу участия в мероприятии, связанном с празднованием Дня взятия Бастилии. Многие обратили внимание на тяжёлое дыхание канцлера и выразили беспокойство по поводу её здоровья.
Напомним, что за последнее время Меркель трижды накрывал приступ дрожи прямо во время публичных мероприятий. Первый раз недомогание главы правительства Германии объяснили обезвоживанием из-за жары. Однако два последующих инцидента заставили общественность усомниться, что дело было именно в этом.
Как отмечают врачи, приступы дрожи являются предвестниками многих болезней, в том числе весьма тяжёлых. Также версию недомогания подтверждают слова специалиста по чтению по губам. Он уверяет, что во время одного из приступов, который попал на камеру, Меркель шёпотом повторяла одну и ту же фразу: "Я справлюсь, я справлюсь".
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