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В правительстве ФРГ подтвердили, что Меркель и Путин обсудят Афганистан

18 августа 2021, 18:55  •  26 • Политика
В кабмине ФРГ подтвердили, что Меркель во время визита в Москву обсудит с Путиным ситуацию в Афганистане.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что во время визита канцлера Ангелы Меркель в Россию она обсудит с президентом Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, а также в Белоруссии и на Украине.
Переговоры Меркель и Путина пройдут в Москве 20 августа. После встречи Меркель проведёт пресс-конференцию, также канцлер Германии возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле, сообщил кабмин ФРГ.
Также Меркель в скором времени обсудит ситуацию в Афганистане по телефону с президентом США Джо Байденом, разговор состоится 18 августа. Меркель уже провела контакты по ситуации в Кабуле с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Ранее в Германии раскритиковали власти за плохую организацию эвакуации союзников в Афганистане. Германия смогла вывезти из Кабула только 269 человек.

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