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В правительстве Чехии разгорелся скандал из-за взрыва во Врбетице

02 мая 2021, 17:25  •  95 • Политика
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Власти страны не могут договориться друг с другом
Судя по всему, в Чехии произошел раскол из-за ситуации со взрывом на складе с оружием во Врбетице в 2014 году. Чешский премьер Андрей Бабиш пришел в ярость из-за слов главы Минюста Марии Бенешовой.
Чиновница ранее заявила, что есть более двух версий случившегося семь лет назад на складе. Однако премьер Чехии уверят, будто есть только одна версия – причастность российских спецслужб ко взрыву. Об этом заявил первый вице-премьер государства Ян Гамачек.
Политик отметил, что полиция разрабатывает одну версию – "работу" сотрудников ГРУ. При этом, по его словам, Бенешова обладает общей информацией, а ее выступление расстроило его.
Как сказал Гамачек, выступая по Чешскому ТВ, передает РИА "Новости", слова Бенешевой пошли на пользу другой стороне, но не Чехии.
При этом премьер Чехии решил провести с чиновницей разъяснительную беседу и вызвал ее к себе. Впрочем, увольнять пока Бенешеву не будут – через пять месяцев в стране итак пройдут парламентские выборы.
Гамачек добавил, что они знают все о действиях россиян. Однако он подчеркнул, что Россия не в курсе того, что Чехия на нее "имеет".
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что следователи рассматривают две версии. По одной из них, причиной взрыва стало неосторожное обращение с оружием, о чем говорилось еще в 2014 году. После этого правительство Чехии обвинило главу страны чуть ли не в госизмене, что вызвало недоумение у Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал происходящее в Чехии сериалом с элементами шизофрении.

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