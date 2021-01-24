В правительстве Байдена заявили о праве Японии на "спорные" острова: "Подпадают под пятую статью"

В возможном конфликте Японии и Китая из-за спорных островов Сенкаку США поддержит Японию - об этом заявил новый министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в беседе со своим японским коллегой Нобуо Киси. Остин был назначен главой военного ведомства указом нового президента страны Джо Байденом.

По словам Остина, острова Сенкаку, расположенные в Восточно-Китайском море, подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности. Министр добавил, что США, как и прежде, выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво этих территорий и признают их японскими. Между тем Китай считает, что Дяоюйдао (таково китайское название островов) по праву является его территорией.

"В случае чего" Остин пообещал прийти на помощь: согласно упомянутому договору, Япония и США обязуются оказывать военное содействие друг другу в случае нападения на одного из участников третьей стороны.

Кроме того, глава Минобороны США выразил благодарность Японии за "неизменное лидерство в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".