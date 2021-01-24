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В правительстве Байдена заявили о праве Японии на "спорные" острова: "Подпадают под пятую статью"

24 января 2021, 19:10  •  173 • Политика
В новом правительстве США, сформированном Джо Байденом, заявили о поддержке Японии в её претензиях на острова Сенкаку, которые уже много лет являются также предметом претензий Китая. Американский министр обороны отметил, что эти острова подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности.
В возможном конфликте Японии и Китая из-за спорных островов Сенкаку США поддержит Японию - об этом заявил новый министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в беседе со своим японским коллегой Нобуо Киси. Остин был назначен главой военного ведомства указом нового президента страны Джо Байденом.
По словам Остина, острова Сенкаку, расположенные в Восточно-Китайском море, подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности. Министр добавил, что США, как и прежде, выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво этих территорий и признают их японскими. Между тем Китай считает, что Дяоюйдао (таково китайское название островов) по праву является его территорией.
"В случае чего" Остин пообещал прийти на помощь: согласно упомянутому договору, Япония и США обязуются оказывать военное содействие друг другу в случае нападения на одного из участников третьей стороны.
Кроме того, глава Минобороны США выразил благодарность Японии за "неизменное лидерство в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".

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